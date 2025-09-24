Säljare till Linköping
Säljpoolen i Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpoolen i Sverige AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Tibro
, Nyköping
eller i hela Sverige
Säljare till Linköping
Webropol är ett väletablerat SaaS företag på den Europiska marknaden med kontor i Sverige, Finland, Tyskland och Storbritannien. Vi hjälper företag att omvandla data till insikter och erbjuder en lösning för att enkelt samla in feedback från kunder och medarbetare. Som säljare hos Webropol kommer du tillsammans med ditt team att hjälpa kunder från olika branscher med att optimera insikter från kunder och medarbetare. I din roll kommer du att samarbeta nära med kollegor som är specialiserade inom olika områden och som besitter omfattande erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö där du kommer att få en grundlig introduktion till vår bransch och våra produkter. Dessutom kommer du att ha tydlig struktur, intern säljutbildning, coachning och nära uppföljning från din närmaste chef, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din roll som säljare. Du får en attraktiv lön, bra förmåner, en tydlig karriärväg och möjlighet att utvecklas en fartfylld och stimulerande miljö.
Vad söker Amine Achoura, Account Manager, hos sin nya kollega?
"Jag ser fram emot att arbeta med någon som kan bidra med sina erfarenheter inom försäljning och som har en stark vilja att utvecklas och förbättras. Någon som har ett positivt tänk, kan arbeta både självständigt och i team och kan ha flera bollar i luften samtidigt."
Vad har Matilda Widlund, försäljningschef, att säga om Webropol?
"Jag är en inspirerande och stöttande ledare som tror på att utveckla och coacha mina medarbetare för att nå sin fulla potential. Webropol ska fortsätta vara ledande inom vår bransch genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster. Vi har en tydlig strategi där en stark och växande försäljningsorganisation är nyckeln till framgång. Vi växer och utvecklas tillsammans och alla bidrar till vår gemensamma framgång!
Vi värdesätter arbetslivsbalans, erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vår företagskultur präglas av öppenhet, samarbete och kontinuerlig utveckling. Vi investerar i medarbetarnas välbefinnande genom att erbjuda förmåner som främjar både professionell och personlig tillväxt. Dessutom strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där det finns utrymme för skratt och ha kul på jobbet!"Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
I din roll som säljare bearbetar du både nya och befintliga kunder som befinner sig runt om i Sverige och i flera olika branscher. Du följer kunden genom hela resan från prospektering till påskrivet avtal. Dina möten genomför du digitalt från kontoret. Du hjälper dina kunder att öka förståelsen för sina medarbetare och kunder där du förser dem med verktyg för att kunna genomföra alla typer av undersökningar. I din roll som säljare får du arbeta självständigt och vara påhittig i hur du kan kontakta nya kunder och du är aktiv i flera kommunikationskanaler.Profil
För rollen som säljare söker vi dig som antingen är i början av din karriär eller redan har erfarenhet av försäljning - gärna inom B2B.
Högt engagemang och målmedvetenhet
Goda kunskaper i Office-paketet
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom försäljning
Vi ser att du är inspirerande, har lätt för att skapa långsiktiga relationer och alltid håller en hög servicenivå. Du är nyfiken, motiverad och vill förstå kundens behov, för att sedan omsätta behovet i konkreta lösningar.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Victor Gustafsson. Du når Victor på 036-3363462.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Webropol erbjuder en SaaS-lösning för att genomföra undersökningar och har sedan starten 2002, hjälpt företag och organisationer att ta fram underlag för att fatta bättre beslut. Vi är ett globalt företag som samlar in mer än 30 miljoner insikter varje år och har över 70 000 användare. Webropol är experter på att utveckla företag genom insikter från kunder och medarbetare. Hos oss arbetar 64 medarbetare inom försäljning, utveckling, marknadsföring, dataanalys, statistik, finans och HR, med en stor variation av erfarenheter. Alla våra relationer, med kunder och kollegor bygger på förtroende och öppenhet för att växa tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Webropol Sverige AB Jobbnummer
9524192