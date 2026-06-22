Säljare till Light by Sweden
Adding People AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Light by Sweden berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/1AU5s34DBDRGvFTDxQ9t7J?si=digTttynQHqXLdQQJy-7Qw
Därför är du viktig
Vill du vara ute där affärerna händer, bygga långsiktiga relationer och bli ett välkänt namn i ditt distrikt? Som säljare hos Light by Sweden får du en fri och självständig roll där ditt driv, din branschkunskap och din förmåga att skapa förtroende gör verklig skillnad. Ditt distrikt kommer antingen att vara Stockholm/Mälardalen eller Skåne/Blekinge/Halland, beroende på var du bor.
Här blir du en viktig del av ett bolag som vill vara installatörens bästa vän – med produkter som förenklar vardagen, är montagevänliga, kostnadseffektiva och relevanta med digitala funktioner som skapar nytta och gör jobbet smidigare för kunden.
Det här är Light by Sweden
Light by Sweden grundades 2015 i småländska Tenhult utanför Jönköping med målsättningen att bli "installatörens bästa vän" och är en del av North Castle-koncernen. Vi är nio anställda och omsätter cirka 25 miljoner SEK. Företaget designar och utvecklar innovativa belysningslösningar med hög flexibilitet, där installatören alltid står i fokus. Med smarta funktioner, genomtänkta detaljer och ett tydligt kundfokus skapar vi produkter som förenklar vardagen och gör jobbet smidigare ute på fältet.
Våra kärnvärden – kundfokus, innovation, flexibilitet och relevans – genomsyrar allt vi gör, från produktutveckling till relationen med våra kunder.
Utöver högkvalitativa produkter erbjuder Light by Sweden även professionell ljusplanering och projektering med gedigen ljusteknisk expertis. Våra lösningar används i fastigheter inom industri, lager, kontor, butiker och andra miljöer, men våra kunder är alltid elektriker och installatörer. Med egen utveckling, produktion och lagerhållning i Tenhult är företaget en komplett partner från idé till färdig installation.
Vår kultur
På Light by Sweden präglas vardagen av entreprenörsanda, glädje och gemenskap. Vi är ett ungt, snabbväxande bolag som älskar att fira framgångar tillsammans – oavsett om det är vid kaffemaskinen, sommarfesten eller julbordet. Här blir du en del av ett team som alltid har installatören i fokus och som drivs av att göra saker enklare och bättre, varje dag.
Fokus i din roll
I rollen som säljare ansvarar du för att utveckla och stärka affären i ditt distrikt genom ett aktivt och uppsökande säljarbete. Du utgår från hemmet och planerar din vardag självständigt, med majoriteten av tiden ute hos kunder.
Dina arbetsdagar kommer bland annat att handla om att:
bearbeta och utveckla relationer med elektriker och installatörer
boka, planera och genomföra kundbesök
skapa nya affärsmöjligheter genom aktiv prospektering
driva affärer från första kontakt till avslut
arbeta med uppföljning, administration och planering
bygga en stark lokal närvaro i ditt distrikt
Målet är att du är ute hos kunder cirka fyra dagar i veckan och en dag i veckan ägnas åt planering, administration och uppföljning.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och som trivs med att driva affärer hela vägen fram. Du har god förståelse för installatörsledet och vet hur viktigt det är att bygga relationer som håller över tid.
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet från belysningsbranschen
erfarenhet av försäljning mot elektriker eller installatörer
vana av relationsbyggande försäljning
förståelse för marknads- och teknikutveckling
erfarenhet från mindre eller medelstora bolag
Är det rätt plats för dig?
Det här är rollen för dig som inte väntar på att affärerna ska komma till dig – du skapar dem.
Du är självgående, affärsdriven och trygg i att planera din egen vardag. Du gillar att vara ute hos kunder, bygga förtroende och hitta lösningar som gör skillnad. Samtidigt är du prestigelös, hands-on och nyfiken på vad som händer i branschen.
För att trivas tror vi att du uppskattar frihet under ansvar, högt tempo och möjligheten att själv påverka din framgång.
Bra att veta
Placering: Hemmakontor, där vi ser att du bor i ditt distrikt som antingen är Stockholm/Mälardalen eller Skåne/Blekinge/Halland.
Tillsvidareanställning, heltid.
Du rapporterar till vd.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Har du frågor? Kontakta Ida Jergell, 073-706 80 80, eller Anette Beckman, 072-500 30 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
112 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9973943