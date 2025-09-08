Säljare till Jönköping med omnejd
Larmgiganten Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-09-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Larmgiganten Sverige AB i Jönköping
Vill du ha ett flexibelt arbete i en växande framtidsbransch?
Larmgiganten Sverige AB söker nu engagerade personer som vill arbeta med försäljning och kundkontakt inom trygghets- och säkerhetslösningar för både privatpersoner och företag.
Vi söker dig som:
Vill jobba heltid eller ha ett extrajobb vid sidan om.
Är social, driven och trivs med att möta nya människor.
Har intresse för försäljning och service.
Har du erfarenhet av försäljning är det meriterande, men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
Flexibilitet att välja upplägg - heltid, deltid eller extrajobb vid behov.
Generösa ersättningsmodeller med goda möjligheter att tjäna bra.
Introduktion och stöd för att komma igång.
Ett spännande arbete där du hjälper människor att känna sig trygga.Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Vi på Larmgiganten vill göra trygghet enkelt. Sedan starten 2023 i Jönköping har vi hjälpt både familjer och företag att känna sig säkra - och vi växer snabbt. Hos oss står kunden alltid i centrum och vi letar efter kollegor som delar vår passion för service och enkelhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@larmgiganten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larmgiganten Sverige AB
(org.nr 559467-8103), https://www.larmgiganten.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9497369