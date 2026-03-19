Säljare Till Hexis
Linck i Karlstad AB / Säljarjobb / Landskrona Visa alla säljarjobb i Landskrona
2026-03-19
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linck i Karlstad AB i Landskrona
, Helsingborg
, Ängelholm
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett internationellt bolag där kvalitet, innovation och att bygga långsiktiga kundrelationer står i centrum?
Hexis söker en relationsdriven säljare som vill vara med och utveckla affären i södra Sverige.
Om HEXIS
HEXIS är en global tillverkare av innovativa självhäftande filmer för visuell kommunikation, fordonsdekor och design. Företaget kombinerar teknisk expertis med hög produktkvalitet och levererar lösningar till professionella användare världen över. Med starkt fokus på innovation och utveckling är HEXIS en ledande aktör inom grafiska material och ytdekor.
Om tjänsten
Som säljare hos HEXIS ansvarar du för att utveckla affären och bygga långsiktiga kundrelationer i södra Sverige. Rollen är fältbaserad med utgångspunkt från deras skandinaviska huvudkontor i Landskrona, men större delen av din tid tillbringar du ute hos kund. Du arbetar nära deras kunder och fungerar som en rådgivande partner kring deras produkter och lösningar.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för försäljningen inom ditt distrikt i södra Sverige
Utveckla relationer med befintliga kunder
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
Planera och genomföra kundbesök
Presentera och sälja HEXIS egenproducerade kvalitetsprodukter
På HEXIS blir du en del av ett internationellt bolag med stark tillväxt där kvalitet, innovation och teamkänsla står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som brinner för att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer. Du är en naturlig relationsbyggare som har lätt för att skapa förtroende och trivs med att arbeta nära kunder över tid. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från en närliggande bransch, och motiveras av att förstå kundens behov och hitta lösningar som skapar värde.
Som person är du självgående, affärsdriven och har ett starkt kundfokus. Du uppskattar frihet under ansvar och vill vara med och bidra till både nöjda kunder och företagets fortsatta tillväxt.
Om processen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sista ansökningsdag 5 april 2026.
För frågor om tjänsten kontakta Ida Jönsson på 0701-464640 ida.jonsson@linck.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7387997-1901636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
(org.nr 559327-1587), https://linck.teamtailor.com
261 31 LANDSKRONA Arbetsplats
LiNCK Jobbnummer
9806615