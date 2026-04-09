Säljare Till Helix Verktyg
TNG Group AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-04-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla affärer inom skärande bearbetning? Hos HELIX får du en senior roll med stort inflytande.
Vill du utveckla affärer inom tillverkande industri och arbeta med kunder där precision och kvalitet står i fokus? Hos HELIX Verktyg, en av Sveriges främsta leverantörer av skärande verktyg, erbjuds du en central roll med helhetsansvar för säljprocessen. Du tar över en befintlig kundbas med goda relationer och stora möjligheter att expandera affären ytterligare i regionen.I rollen samarbetar du tätt med både kunder, produktion och ledning, där du driver såväl nykundsbearbetning som utveckling av befintliga affärer. Du får stor frihet i ditt arbete, ett tydligt affärsansvar och möjligheten att påverka både arbetssätt och resultat i ett bolag med stark tillväxt.Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
HELIX Verktyg är ett växande bolag inom skärande bearbetning med kunder inom avancerad tillverkningsindustri. Vi är ett mindre, familjärt bolag med korta beslutsvägar där du arbetar nära både ledning och produktion. Här värdesätts affärsdriv, initiativ och förmågan att skapa resultat.
Vi erbjuder:
En nyckelroll med stort affärsansvar
Möjlighet att påverka både din roll och bolagets utveckling
Nära samarbete med ledning och produktion
Korta beslutsvägar och hög flexibilitet
Förmånsbil, kollektivavtal och friskvårdsbidragPubliceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som säljare hos oss ansvarar du för hela säljcykeln - från prospektering till avslut och vidareutveckling av kundrelationer. Du arbetar mot tillverkande industri i regionen, med särskilt fokus på kunder inom exempelvis försvar, fordonsindustrin och avancerad produktion.
Du driver affären självständigt och förväntas identifiera nya affärsmöjligheter, samtidigt som du utvecklar befintliga kunder.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
Prospektera och kontakta nya kunder inom tillverkande industri
Driva hela säljprocessen - behovsanalys, offert, förhandling och avslut
Utveckla och fördjupa relationer med befintliga kunder
Fungera som teknisk- och kommersiell rådgivare
Samarbeta nära produktion för att säkerställa rätt lösningar
Bidra till att utveckla struktur och arbetssätt i säljfunktionen
Aktivt bidra och delta på ledningsgruppsmöten
Värt att veta
Resor sker främst inom regionen (Örebro, Karlskoga med omnejd). Dock kan längre resor över dagen förekomma.
Du blir en del av ett mindre bolag med cirka 15 medarbetare och arbetar nära både ledning och produktion. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. Start planeras efter sommaren.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är en erfaren industrisäljare och som är van att driva affärer självständigt.
Du har god förståelse för hur det fungerar i en tillverkande miljö och känner dig trygg i dialog med produktion, inköp och tekniska beslutsfattare.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning mot tillverkande industri
Arbetat med både nykundsbearbetning och befintliga kunder
Drivit hela säljcykeln självständigt
Erfarenhet av eller god förståelse för skärande bearbetning eller närliggande områden är starkt meriterande och i praktiken en stor fördel i rollen
God teknisk förståelse
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Svenskt medborgarskap (krav med hänsyn till våra kunder inom försvar)
Som person är du affärsdriven, självgående och van att ta ansvar för din egen försäljning.
Du trivs i en roll där du förväntas skapa resultat, bygga relationer och samtidigt tänka långsiktigt.
Du är:
Relationsskapande och förtroendeingivande
Strukturerad i ditt säljarbete
Trygg i kunddialoger och förhandling
Driven av att göra affärer och utveckla kunder
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsgatan 8 Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Thoresson 0704266905 Jobbnummer
9846008