Servicetekniker till Spolverkstad
Sweves Advance AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Sundbyberg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Sundbyberg
2026-06-16
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Servicetekniker till Spolverkstad
Vi söker nu en händig och strukturerad servicetekniker till vår spolverkstad i Stockholm. Hos oss får du arbeta med service, reparation, felsökning och montering av spolaggregat, högtryckssystem och tillhörande utrustning.
Rollen passar dig som tycker om att arbeta praktiskt, lösa tekniska problem och ta ansvar för att leverera hög kvalitet till våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Kundmottagning
Registrera serviceärenden och hantera dem från start till avslut
Hantera serviceärenden i CRM-system (t.ex. HubSpot eller liknande)
Kontakt med leverantörer gällande teknisk support och reservdelar
Felsökning, service och reparation av spolaggregat och högtrycksutrustning
Montering och installation av utrustning på fordon och släp
Arbete med mekanik, hydraulik, pneumatik och enklare elinstallationer
Teknisk support till kunder
Vi söker dig som
Har god teknisk förståelse och ett praktiskt handlag
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Är strukturerad och kan planera ditt arbete
Har god samarbetsförmåga
Är lösningsorienterad och noggrann
Kompetens
Erfarenhet av teknisk service eller reparation är meriterande
Erfarenhet av hydraulik, fordonsteknik eller verkstadsarbete är meriterande
Erfarenhet av CRM-system och affärssystem är meriterande
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhetKvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av hydraulik, svetsning eller fordonsel
Erfarenhet av arbete med entreprenadmaskiner, lastbilar eller specialfordonSå ansöker du
Skicka ditt CV via e-post till: ekonomi@sweves.se
Urvalsprocess
Vi går igenom inkomna CV.
Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för ett kort telefonsamtal.
Slutligen genomför vi en intervju på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: ekonomi@sweves.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweves Advance AB
(org.nr 556920-7045)
Ursviksvägen 127 (visa karta
)
174 46 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sweves Advance AB Jobbnummer
9965430