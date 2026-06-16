Tandhygienist - Colosseum Specialisttandvård Stockholm
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-16
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Var med och skapa riktigt bra specialisttandvård tillsammans med oss! 💛
Hos oss på Colosseum Specialisttandvård i Stockholm får du chansen att arbeta i en högspecialiserad miljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Vi välkomnar dig till vår specialistklinik med ursprung ur SDIC – Stockholm Dental Implant Center – en av Stockholms äldsta privata specialistkliniker. Tillsammans med våra systerkliniker i Västerås och Uppsala tar vi emot över 3 000 remisser årligen och samarbetar med närmare 300 allmäntandläkare.
Till vårt team söker vi nu en tandhygienist på deltid. Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är Colosseum Specialisttandvård?
🌍 En del av något större – Colosseum Specialisttandvård är en del av Smile Tandvård och Colosseum Dental Group, en av Europas ledande tandvårdsleverantörer med över 550 kliniker och verksamhet i flera länder.
🤝 Ett starkt nätverk – tillsammans med våra systerkliniker är vi en viktig partner till allmäntandvården och bidrar till specialistkompetens i hela regionen.
👨⚕️ Kunskap & utveckling – hos oss blir du en del av ett större sammanhang med goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och karriärvägar inom specialisttandvård.
💙 Våra värderingar – Collaboration, Care & Entrepreneurship genomsyrar allt vi gör, från patientmöten till hur vi samarbetar internt.
😃 Vårt fokus – vi strävar efter att leverera högsta kvalitet i varje patientmöte och bidra till långsiktig, hållbar tandhälsa.
🦷 Läs mer om oss på Colosseum Specialisttandvårds hemsida.
Att arbeta som tandhygienist på Colosseum Specialisttandvård
Som tandhygienist hos oss blir du en viktig del av ett specialistteam där du arbetar nära våra specialister inom olika odontologiska områden. Här möter du patienter med mer komplexa vårdbehov än inom allmäntandvården, vilket gör ditt arbete både utvecklande och varierat.
Du arbetar i en integrerad roll där behandling planeras och genomförs i nära samarbete med specialist. Tillsammans säkerställer ni att varje patient får en trygg, individanpassad och högkvalitativ vård.
I rollen får du möjlighet att:
arbeta med patienter som har omfattande och ofta avancerade behandlingsbehov
samarbeta med specialister och ta del av deras expertis i det kliniska arbetet
utvecklas inom specialisttandvård och fördjupa din kliniska kompetens
bidra i patientens behandlingshelhet, med fokus på stödjande och kompletterande insatser i mer komplexa terapier
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet och utveckling står i fokus – och där du får arbeta i en miljö som präglas av hög kompetens och ett tydligt patientfokus.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet. Du har ett genuint engagemang för dina patienter och strävar efter att alltid leverera vård av hög kvalitet med ett professionellt bemötande.
Hos oss blir du en del av en specialistverksamhet där vi arbetar mot gemensamma mål. Vi ser därför att du är samarbetsorienterad, flexibel, prestigelös och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är legitimerad tandhygienist
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning två dagar i veckan (40 %). Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du vara med och bidra till specialisttandvård i toppklass? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker via vårt ansökningsformulär och vi återkopplar så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via Verifiera, IVO & Hosp i samband med referenstagning.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Platschef Pernilla Åhlander: pernilla.ahlander@cstv.se
Rekryterare Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
Varmt välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666498-2055043". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), https://karriar.smile.se
Colosseum Specialisttandvård (visa karta
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114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Smile Tandvård Jobbnummer
9965425