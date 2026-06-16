Innesäljare till Elicom!
Needo Recruitment Sthlm AB / Säljarjobb / Töreboda Visa alla säljarjobb i Töreboda
2026-06-16
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Har du erfarenhet från el, automation eller industriell styrning och trivs i en roll där teknik, kundkontakt och affärsmannaskap möts? Vill du arbeta i ett familjärt bolag med hög teknisk kompetens och en stark position inom VA-automation? Då kan rollen som Innesäljare hos Elicom vara nästa steg för dig!
Om Elicom
"Elicom AB är ett ledande företag inom VA-automation och industriell styrning. Vi levererar kompletta lösningar för pumpstationer, reningsverk och andra kritiska samhällsfunktioner. Med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus skapar vi driftsäkra system som gör skillnad i vardagen."
Om tjänsten som Innesäljare
I rollen som Innesäljare hos Elicom ansvarar du för att hantera inkommande förfrågningar och ta fram kalkyler, offerter och tekniska lösningsförslag inom VA-automation. Du arbetar nära kunder, leverantörer och kollegor för att säkerställa att rätt lösning tas fram utifrån projektets tekniska krav och förutsättningar. En stor del av arbetet innebär att tolka tekniska beskrivningar, elscheman och förfrågningsunderlag samt omsätta dessa till offerter. Du har en central roll genom hela affären och samarbetar tätt med säljteamet och projektledare för att skapa bästa möjliga lösning för kunden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram kalkyler, offerter och tekniska lösningsförslag utifrån kundförfrågningar.
Tolka och analysera tekniska beskrivningar, elscheman och förfrågningsunderlag.
Ha löpande kontakt med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer.
Följa upp offerter samt hantera förändringar och tillägg under projektens gång.
Samarbeta nära säljteamet och projektledare för att säkerställa rätt leverans till kund.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från en roll inom elinstallation, automation, VA-automation eller industriell styrning. Du har god förmåga att läsa och förstå elscheman, tekniska beskrivningar och tekniska specifikationer samt en förståelse för kalkylering, offerter eller annat tekniskt underlagsarbete. Vidare har du förmågan att omsätta tekniska krav och kundbehov till affärsmässiga lösningsförslag.
För att trivas och lyckas i rollen är du en social och initiativtagande person som trivs med många kontaktytor. Du är självgående i ditt arbete och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och uppskattar att arbeta nära kollegor i en familjär organisation där man hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet från en roll inom elinstallation, automation, VA-automation eller industriell styrning.
God förmåga att läsa och förstå elscheman, tekniska beskrivningar och tekniska specifikationer.
Förståelse för kalkylering, offerter eller annat tekniskt underlagsarbete.
Förmåga att omsätta tekniska krav och kundbehov till lösningsförslag.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från VA-, eller automationsbranschen.
Elicoms erbjudande
Elicom erbjuder en varierad och utvecklande roll i ett familjärt företag med hög teknisk kompetens. Här får du stort eget ansvar, möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och frihet under ansvar.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Placering: Töreboda.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Innesäljare hos Elicom intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Verkstadsgatan 6 (visa karta
)
545 31 TÖREBODA Arbetsplats
Elicom AB Kontakt
Search Associate
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9965434