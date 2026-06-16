Lagerarbetare och/eller butikssäljare till Polfärskt Bröd
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Polfärskt söker lagerarbetare och butikssäljare till Skellefteå
Vill du ha ett jobb där du får ansvar på riktigt och är en viktig del i att leveranserna fungerar varje dag? Polfärskt är Sveriges ledande distributör av färskt bröd och bakverk till dagligvaruhandeln. Varje dag ser vi till att färskt bröd levereras till butiker runt om i landet från några av marknadens starkaste varumärken. Nu söker vi en lagerarbetare och en butikssäljare till vår verksamhet i Skellefteå. Rollerna kan sökas var för sig eller kombineras. För rätt person finns möjlighet att arbeta i båda funktionerna.
Lagerarbetare (vikariat)
Som lagerarbetare är du en viktig del av flödet från leverans till butik. Du arbetar med orderplock på vårt lager och i frys där vi förbereder leveranser till våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
• Plocka och förbereda order på lager och i frys
• Säkerställa rätt mängd och kvalitet i varje leverans
• Arbeta strukturerat och effektivt i ett högt tempo
• Bidra till ordning och struktur i det dagliga arbetet
Arbetstid Måndag–fredag 06.30–15.30
Butikssäljare – helg och extra
I denna roll arbetar du ute hos våra kunder i butik och representerar Polfärskt i det dagliga arbetet.Dina arbetsuppgifter
• Leverera bröd till butik
• Fylla på och exponera varor
• Skapa goda relationer med butikspersonal
• Säkerställa att våra produkter presenteras på bästa sätt
Arbetstid
Främst varannan eller var tredje helg cirka 06.00–10.00 samt vid behov på vardagar. Perfekt för studenter eller personer som vill kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning. Det finns även goda möjligheter till sommarjobb framöver för den som vill utvecklas vidare hos oss. Leveranser och butiksarbete sker inom Skellefteå med omnejd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är pålitlig, tar ansvar och gillar att få saker gjorda. Du kommer i tid, håller det du lovar och tar ansvar för att jobbet blir gjort. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. För butikssäljarrollen är det viktigt att du är social, serviceinriktad och tycker om att skapa goda relationer. För lagerrollen värdesätter vi noggrannhet, struktur och förmågan att arbeta effektivt i ett högt tempo. Erfarenhet från lager, logistik, butik eller service är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlighet, ansvarstagande och arbetsmoral.
Vi erbjuder
• Eget ansvar och frihet under ansvar
• Ett mindre team med korta beslutsvägar
• En varierad arbetsdag där din insats gör skillnad
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
• Trevliga kollegor och stark lagkänslaKvalifikationer
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från lager, logistik, butik eller service
• TruckkortTillträde
Lagerrollen är ett vikariat på 10 månader med planerad start den 1 september 2026.
Vi är måna om att hitta rätt person och kan därför vara flexibla med startdatum. För rätt kandidat finns möjlighet att börja tidigare.
Ansök
Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via annonsen på recruitpartner.se snarast, senast 5 juli 2026. Urval och intervjuer sker löpnade, så vänta inte med din ansökan. Vid eventuella frågor kontakta Emil Larsson på Emil.Larsson@polfarskt.se
eller på 070-553 24 53Om företaget
Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor med ca 3,2 miljarder i omsättning. Vi säljer flera av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, bland annat Polarbröd, Korvbrödsbagarn, Fazer och Skogaholm, samt produkter från Hatting, Brödverket, Gille och Hägges. Med 31 terminaler och runt 1100 anställda – varav 600 säljande distributörer – skapar vi tillsammans attraktiva och lönsamma brödavdelningar i hela Sveriges dagligvaruhandel. Läs mer på www.polfarskt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909154-2055049". Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826), https://www.engage2ace.se
931 33 (visa karta
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931 33 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9965421