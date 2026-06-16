Servis sökes till Tapas28 Kvällar & Helger
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2026-06-16
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Servis sökes till Tapas28 – Kvällar & Helger
Är du en serviceperson ut i fingerspetsarna och älskar mötet med gäster? Då kanske du är vår nästa stjärna!
Vi på Tapas28 söker nu en erfaren servis till vårt härliga team. Tjänsten omfattar cirka 20 timmar per vecka med arbete främst på kvällar och helger.
Vi söker dig som:
• Talar och förstår svenska obehindrat
• Har minst 2–3 års erfarenhet av servering
• Har snabba fötter och trivs i ett högt tempo
• Är glad, positiv och lösningsorienterad
• Älskar service och gör det lilla extra för gästen
• Är ambitiös, ansvarstagande och en riktig lagspelare
• Har förmågan att behålla lugnet även när restaurangen är fullsatt
Vi erbjuder:
• Ett roligt och omväxlande arbete i en populär restaurang
• Härliga kollegor och god teamkänsla
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
• En arbetsplats där passion för mat, dryck och service står i centrum
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka din ansökan och berätta varför just du skulle passa hos oss på Tapas28.
Vi tar ej emot ansökningar via telefon.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen till Tapas28! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: Info@tapas28.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tapas 28 Kungsholmen AB
(org.nr 559007-0883)
Pontonjärgatan 28 (visa karta
)
112 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Sthlm Tapas Kungsholmen AB Jobbnummer
9965422