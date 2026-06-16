Biträdande rektor med personalansvar och fokus på pedagogiskt ledarskap
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2026-06-16
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På Förskolan Viljan tror vi på det kompetenta barnet, den medforskande pedagogen och kraften i relationer. Vi är en fristående förskola inspirerad av Reggio Emilia filosofin med två förskolor i Ytterby. Hälleberget med tre avdelningar och Stället med fyra.
Nu söker vi en biträdande rektor med ett tydligt fokus på pedagogiskt ledarskap, personalansvar och utveckling av starka arbetslag, för på Viljan växer både barn och vuxna.
Om Viljan
Förskolan Viljan är en välfungerande verksamhet med en tydlig identitet, stark värdegrund och engagerade medarbetare. Under många år har vi byggt en kultur som präglas av tillit, delaktighet och gemensamt ansvarstagande som bygger på vår värdegrund Trygghet/Meningsfullhet/Likvärdighet/Lustfylldhet.
Efter snart 20 år tar vi nu nästa steg i vår ledningsorganisation. För att skapa ännu bättre förutsättningar för ett nära ledarskap stärker vi vår ledningsgrupp med ytterligare en biträdande rektor. Du blir en viktig del i att bära vidare vår pedagogiska idé, våra värderingar och de relationer som byggts upp över tid.
Vår ambition är en hållbar organisation med fokus på relationell pedagogik och goda förutsättningar för pedagogiskt arbete. Det märks bland annat genom att vi arbetar med överkapacitet i bemanningen i stället för timvikarier. Hos oss finns utepedagoger som utvecklar våra pedagogiska utemiljöer, ateljéristor som ger plats för barnens hundra språk, eget kök där maten lagas från grunden och vaktmästare som stöttar med våra lärmiljöer.
Om uppdraget
Som biträdande rektor har du personalansvar för pedagogerna på båda våra förskolor. Uppdraget har ett tydligt fokus på pedagogiskt ledarskap, personalansvar och att skapa förutsättningar för människor och arbetslag att lyckas tillsammans. Detta så att pedagogerna kan fokusera på kvalitén i uppdraget.
Du ansvarar bland annat för:
• utvecklings- och lönesamtal
• rekrytering och introduktion
• rehabiliteringsärenden och medarbetarstöd
• kompetensutveckling
• kontinuerligt stöd till arbetslag genom ALU (arbetslagsutveckling)
• arbete med gruppdynamik, kultur och teamutveckling
• ansvar för förskolans barnhälsoarbete
• huvudansvar för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)
I rollen arbetar du nära vår nuvarande biträdande rektor samt rektor och ekonomichef. Tillsammans utgör ni ett ledningsteam där ni kompletterar varandra utifrån olika ansvarsområden.
Vi söker dig som
Är en trygg och närvarande ledare som tycker om att utveckla människor och skapa goda förutsättningar för samarbete. Du tror, precis som vi, att god kvalitet för barnen skapas genom trygga relationer, engagerade pedagoger och välfungerande arbetslag.
Du känner dig hemma i en verksamhet där barnet ses som kompetent, pedagogen som medforskare och där reflektion, nyfikenhet och relationer är centrala delar av kulturen. Du har ett genuint intresse för Reggio Emilias pedagogiska filosofi och ser värdet av ett utforskande förhållningssätt till lärande och ledarskap.
Vi välkomnar både dig som idag arbetar som biträdande rektor och dig som har erfarenhet av att leda människor inom förskolan och är redo att ta nästa steg i din yrkesroll.
Vi tror att du:
• har förskollärarexamen
• har erfarenhet av ledarskap inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet
• har erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning
• är skicklig på att skapa förtroendefulla relationer
• kan hantera svåra samtal på ett professionellt och respektfullt sätt
• har gott omdöme och förmåga att se helheten
• trivs med att stötta arbetslag i utveckling och förändring
• är ödmjuk inför en verksamhet med etablerade arbetssätt och en stark kultur
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla vidare en välfungerande verksamhet med stark kultur, tydlig pedagogisk idé och höga ambitioner.
Du får:
• ett meningsfullt ledaruppdrag med stor möjlighet att påverka
• ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor och engagerade kollegor
• en arbetsplats där vi menar allvar med att både barn och vuxna ska få möjlighet att växa
Maila din ansökan till ansokan@forskolanviljan.se
. Ansök gärna redan idag, dock senast 9 aug. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: ansokan@forskolanviljan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesnas Förskolor i Kungälv AB
(org.nr 556732-7829)
Stenåldersgatan 3 (visa karta
)
442 54 YTTERBY Arbetsplats
Förskolan Viljan Jobbnummer
9965436