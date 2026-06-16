Category Manager med affärsfokus
E-commerce Recruit Nordic AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lidköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidköping
2026-06-16
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Category Manager med affärsfokus till Salt Labs
Som Category Manager på Salt Labs får du ta ägande för leverantörer, varumärken och kommersiella aktiviteter i en e-handelsaffär där kategoriarbetet har stor betydelse för försäljning och lönsamhet. En roll som passar dig som vill arbeta nära affären med relationer, kampanjer och prissättning, samtidigt som du får stort utrymme att påverka hur arbetet bedrivs framåt.
Om Salt LabsSalt Labs driver e-handel inom snus och nikotinprodukter online. En entreprenöriell verksamhet, med korta beslutsvägar, jordnära kultur och möjligheter att påverka. Här finns gott om utrymme för egna idéer, rak dialog och ett arbetssätt där man hellre testar och förbättrar än fastnar i långa processer.
Verksamheten arbetar med flera sajter, marknader och starka varumärken i en kategori med hög återköpsgrad och tydliga regulatoriska ramar.
Om rollenSom Category Manager ansvarar du för att utveckla affären med utvalda leverantörer och varumärken. Du arbetar nära externa partners och interna funktioner för att planera kampanjer, följa upp försäljning, optimera pris och marginal samt säkerställa att kommersiella aktiviteter får rätt effekt.
Du behöver gilla leverantörsdialog, men också vara beredd att själv gå in i system, följa upp siffror, driva aktiviteter och se till att saker blir gjorda. Det handlar om att förstå varumärkenas potential och omvandla det till konkreta planer, aktiviteter och resultat. Du kommer in i en roll där mycket redan fungerar, men där det också finns stort utrymme att skapa bättre struktur och driva affären framåt.
I rollen kommer du bland annat attUtveckla relationer med prioriterade leverantörer och varumärken
Skapa planer för hur olika varumärken ska bearbetas över tid
Planera och följa upp kampanjer, lanseringar och kommersiella aktiviteter
Arbeta med prissättning, marginal och försäljningsuppföljning
Jobba med affärssystem och andra verktyg
Bidra med nya idéer kring hur kategori- och leverantörsarbetet kan utvecklasPubliceringsdatum2026-06-16Bakgrund
Vi tror att du har några års erfarenhet från en kommersiell roll nära produkter, varumärken eller leverantörer. Det kan exempelvis vara inom e-handel, retail eller konsumentvaror, i en roll som KAM, Category Manager, Trade Marketing Manager, Partner Manager eller liknande. Det viktiga är att du har arbetat affärsnära och förstår hur relationer, pris, kampanj, sortiment och marginal hänger ihop.
Du är social, driven och trygg i att ta kontakt. Du gillar att bygga relationer, men är också bekväm med att ställa krav, förhandla och driva affären framåt. Du behöver inte vara en renodlad analytiker, men du ska kunna följa upp siffror, förstå vad som fungerat och omsätta insikter i nästa aktivitet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Kanske sitter du i en större organisation där du har lärt dig mycket, men där ditt ansvar är smalare än du önskar. Här får du större utrymme att påverka, testa, förbättra och bygga arbetssätt.
Placering och arbetssättRollen är i huvudsak remote, men du har också möjlighet att utgå från något av Salt Labs kontor i antingen Lidköping, Skövde, Uppsala eller Grebbestad. Fysiska träffar förekommer vid interna möten, leverantörsmöten och gemensamma arbetsdagar. Anställningen är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar Salt Labs med E-commerce Recruit. Har du några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Emil Gretland på emil@ecommercerecruit.se
. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Box 2180 (visa karta
)
531 02 LIDKÖPING Arbetsplats
Salt Labs AB Kontakt
Senior Rekryterare
Emil Gretland emil@ecommercerecruit.se +46733770768 Jobbnummer
9965426