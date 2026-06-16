Kurator 40% till Fridagymnasiet i Mölnlycke
Fridaskolorna AB / Kuratorjobb / Härryda Visa alla kuratorjobb i Härryda
2026-06-16
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fridaskolorna AB i Härryda
, Göteborg
, Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
På Fridagymnasiet i Mölnlycke tror vi på kraften i nära relationer. Som en mindre gymnasieskola med hög ambitionsnivå vill vi att varje elev ska känna sig sedd, utmanad och stöttad i sin utveckling. Hos oss är elevhälsan en självklar del av skolans arbete för lärande, trygghet och framtidstro.
Nu söker vi en kurator på 40 % som vill vara med och utveckla vårt främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Du blir en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära elever, vårdnadshavare, lärare och skolledning. Samtidigt ingår du i Fridaskolornas större nätverk av kuratorer och elevhälsopersonal där erfarenhetsutbyte, samarbete och professionsutveckling är en naturlig del av uppdraget.
Om Frida Utbildning
Fridagymnasiet är en del av Frida Utbildning AB – ett utbildningsföretag i framkant med verksamhet från förskola till gymnasium. Vår utbildningsidé handlar om att utveckla ansvarstagande, kreativa och självständiga människor som kan navigera i en föränderlig värld. Vi brukar kalla dem för tågluffare – människor som vågar ta ansvar, samarbeta, tänka nytt och hitta vägar framåt.
På Fridagymnasiet arbetar vi utifrån mottot "Tillsammans formar vi din framtid". Vi vill ge våra elever både kunskaper och verktyg för livet, och vi tror att goda relationer är grunden för lärande, utveckling och välmående.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som kurator hos oss har du en central roll i skolans elevhälsoarbete. Du arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Genomföra individuella stöd- och rådgivande samtal med elever.
Delta aktivt i skolans elevhälsoteam.
Bidra med psykosocial kompetens i elevärenden och skolutvecklingsfrågor.
Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, BUP och andra externa aktörer vid behov.
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom exempelvis gruppinsatser, workshops och temadagar.
Stödja skolans arbete med trygghet, likabehandling och värdegrund.
Bidra till att utveckla skolans elevhälsoarbete tillsammans med kollegor inom Fridaskolorna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40 % med sex månaders provanställning. Tillträde sker i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till torsdagar samt företrädesvis onsdagar, men den andra arbetsdagen kan diskuteras.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som Fridagymnasiet bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom grund- eller gymnasieskola, elevhälsa eller annan verksamhet för ungdomar. Erfarenhet av samtalsstöd, samverkan med externa myndigheter och förebyggande elevhälsoarbete är också värdefullt.
Som person är du trygg, lyhörd och relationsskapande. Du har lätt för att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor och ser samarbete som en självklar del av arbetet. Samtidigt är du självgående och trivs med att planera och driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som delar vår övertygelse om att alla elever kan utvecklas och lyckas när de möts av höga förväntningar, omtanke och professionellt stöd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skola där relationer, utveckling och elevens bästa står i centrum. Du blir en del av ett engagerat elevhälsoteam på Fridagymnasiet samtidigt som du får tillgång till ett större nätverk av kuratorer och annan elevhälsopersonal inom Frida Utbildning.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tar gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling och där varje medarbetare förväntas bidra med idéer, engagemang och professionell kompetens.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Christina Svea, rektorChristina.svea@fridautbildning.se
Välkommen med din ansökan till Fridagymnasiet i Mölnlycke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988), https://fridautbildning.se
Kvarnbacken 2 (visa karta
)
435 42 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Fridagymnasiet Mölnlycke Kontakt
Christina Svea 0721524121 Jobbnummer
9965417