Säljare till Elit Elinstallation i Skellefteå AB
2025-08-15
Är du vår nästa säljare?
Nu finns en unik möjlighet att sälja grön teknik med inriktningen solcellsanläggningar, energilager och laddboxar till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Norr- och Västerbotten. Till denna tjänst tar vi emot ansökningar både från dig som söker en fast anställning och från dig med eget konsultbolag inom säljbranschen.
Vi på Elit Elinstallation Skellefteå söker en erfaren och resultatinriktad säljare eller säljande konsult som kan hjälpa oss att hitta nya affärer och stärka relationen med våra befintliga kunder. Vi söker dig som är trygg i rollen som säljare och besitter ett starkt driv att nå resultat tillsammans med oss!
I denna roll jobbar du för ditt eget resultat genom provision på varje såld solcellsanläggning. Du har med det här upplägget en stor frihet att påverka din egen månadsinkomst och därigenom möjlighet att växa tillsammans med oss!
Uppdraget innebär frihet under ansvar och möjlighet att lägga upp arbetsdagen på ett flexibelt sätt. Kontorsplats finns att tillgå på Servicegatan 11, Solbacken.
Du rapporterar direkt till ägare av Elit Elinstallation och tillsammans genomförs regelbundna avstämningar för att följa upp resultat och planering av fortsatt säljverksamhet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig med erfarenhet av uppsökande försäljning till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar eller likvärdig verksamhet.
Du är van att arbeta självständigt och lägga upp din egen arbetsdag. Som person gillar du att tävla och skapa positiva resultat. Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta med andra och knyta nya kontakter. Vi lägger stor vikt vid att säljuppdraget genomförs professionellt då du som säljare/säljande konsult är ansiktet utåt för Elit Elinstallation i Skellefteå AB.
Krav:
• Jobbat med sälj eller liknande verksamhet i minst 2 år.
• B-körkort.
• Behärska svenska och engelska till fullo i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av el/teknik/solenergi.
Information och kontakt
Anställning: Du blir anställd av moderbolaget EML Invest men jobbar på uppdrag åt Elit Elinstallation i Skellefteå AB. Alternativt utförs uppdraget som egen konsult (egen firma/AB).
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tjänstebil: Efter senare överenskommelse.
Arvode efter överenskommelse, kan under en uppstartsperiod (3-6 månader) inkludera en fast grundersättning.
Tjänsten innebär regelbundna resor inom Norr och Västerbotten. Resor inom övriga Sverige kan också förekomma då Elit Elinstallation har kunder/uppdrag över hela landet.
Är detta en möjlighet som passar dig så ser vi fram emot din ansökan! Hos oss blir du en viktig del av ett stabilt bolag påväg framåt!
Ansöker gör du senast 2025-09-07 via Wikans hemsida. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Nygren via mail, karin@wikan.se
eller telefon, 0910-770985.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen.
Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se. Ersättning
