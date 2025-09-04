Säljare till Dubai
2025-09-04
Säljare till vårt team i Dubai!
Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt säljteam i Dubai. Hos oss får du chansen att arbeta i en energifylld miljö med stark sammanhållning och tydligt fokus på resultat.
Om rollen Som säljare är du en nyckelperson i vår tillväxt. Du arbetar med telefonen som ditt främsta verktyg och har ansvar för att skapa nya kundrelationer samt utveckla befintliga kunder. Ditt mål är att identifiera behov och öka försäljningen av våra tjänster.
Du arbetar mot uppsatta mål där din insats påverkar både din egen framgång och företagets utveckling. En ledare finns alltid nära för att stötta och vägleda dig i din roll.
Vi erbjuder
Sälj utbildning från vårt huvudkontor i Stockholm, om du inte besitter tidigare erfarenhet av telefonförsäljning
Höga provisioner
En arbetsplats med stark sammanhållning
Tydliga utvecklingsmöjligheter inom företaget
Tävlingar och priser
Löpande utbildningar
Stöd vid flytt till Dubai
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning
Är resultatinriktad och målmedveten
Vill tjäna mycket pengar
Trivs i ett högt tempo
Vill arbeta i en professionell miljö
Arbetstider Måndag till fredag
Krav Svenska
#Dubai Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://www.homecall.se/ Arbetsplats
Home Call Kontakt
Yasmine yasmine@homecall.se Jobbnummer
9492222