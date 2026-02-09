Säljare till Cramo
Cramo AB / Elektrikerjobb / Malmö Visa alla elektrikerjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Just nu söker Cramo en säljare till vårt glada team i Region Syd. Som Säljare hos oss kliver du in i en dynamisk roll på ett växande och branchutmanande företag. I rollen hos oss får du frihet under ansvar, tydligt uppdrag och möjlighet att påverka hur vi arbetar med kunder och affärer i regionen.
Med frihet under ansvar får du en unik möjlighet att sätta din egen prägel på både rollen och Cramo.
I rollen som Säljare hos oss har du tillgång till Cramos depånät och alla kollegor runt om i regionen. Vi värdesätter relationen mellan säljare och depå-kollegor då de känner till den lokala marknaden och dess kunder. Du kommer primärt driva hela säljprocessen, från att ansvara för kundernas utveckling och strategi, via prospektering och mötesbokning, till att skriva avtal, följa upp och vidareutveckla dina kunder.
Som Säljare hos Cramo arbetar du aktivt med att:
identifiera och etablera nya kundrelationer
utveckla affärer hos både nya och befintliga kunder
säkerställa att Cramo är ett enkelt och tillgängligt val för kunden
Du driver hela säljprocessen från första kontakt till avtal och uppföljning. Rollen kräver eget driv, hög aktivitet och en vilja att skapa affärer genom närvaro, tillgänglighet och god förståelse för kundens behov.
Placering för tjänsten är på vår depå i Malmö. I tjänsten förekommer resor och du har tillgång till tjänstebil för att besöka kunder och regionens olika depåer.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna
För att axla rollen som Säljare ser vi att du har ett stort affärs- och kundfokus samt är en fena på att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är en problemlösare som inte räds för att finna nya lösningar och driva av att skapa värde och lönsamhet för våra kunder. Du har god kommunikationsförmåga och vana att arbeta strukturerat. Du trivs med att både ansvara för och delta i kund- och säljaktiviteter.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Runt tre års erfarenhet från uppsökande försäljning, gärna inom uthyrning av byggmaskiner, liftar etc.
Du är väl medveten att säljresultat kommer från hög aktivitetsnivå och målmedvetet arbete.
Van användare av CRM-system och Office-paktetet då detta är ett dagligt verktyg i tjänsten.
God vana av att jobba med marknad- och säljplanerSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla.
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi personlighetstest för att säkerställa en rättvis och inkluderande bedömning. Vi strävar efter ökad mångfald och välkomnar alla sökande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Holm Hansen på per.holm.hansen@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9732801