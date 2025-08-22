Säljare till Compomill
Vi söker en säljare till Compomill i Upplands Väsby.
Compomill utvecklar och säljer elektronikkomponenter och testsystem till framförallt tillverkande företag inom nordisk elektronikindustri. Med sin kundnära produktutveckling och sitt professionella tjänsteutbud levererar Compomill lösningar som möter högt ställda krav på tekniska prestanda och design. Compomills kunder återfinns bland stora varumärken och industrier framförallt inom telekom, försvar, forskning, laboratorier och elektrifiering samt inom mät- och testområdet.
Compomill är ett branschledande företag med huvudkontor i Upplands Väsby samt tre försäljningskontor i Norden och representerar ett 60-tal leverantörer från olika delar av världen.
Säljare
Tjänsten är en stor möjlighet för dig som trivs med internationell handel och elektronikprodukter. Om du gillar att ha kund- och leverantörskontakter och tycker att det är spännande med många kontaktytor inom import och export, är detta rätt säljroll för dig.
Compomill erbjuder dig kompetensutveckling i ett företagsunikt utbildningsprogram.
Arbetsuppgifter
Som säljare kommer du att genomföra försäljning till nya och befintliga kunder. Du har en egen budget och ansvarar för försäljning till kunderna i ditt område.
Nära samarbete sker med Compomills supportgrupp och övriga säljare i den nordiska organisation. I rollen ingår det att ha kontinuerlig kontakt med kunder och leverantörer, boka kundbesök, genomföra säljbesök, sköta offerthantering och uppföljning.
Arbetet innefattar täta leverantörskontakter för att kunna sköta försäljning av komponenter hos både nya och befintliga kunder. Vi erbjuder välkända material, komponenter, produkter och system inom RF-Mikrovåg, elektromekanik samt kraftelektronik.
Vi söker dig som...
har någon erfarenhet av handel och vill utvecklas i din karriär som säljare.
gillar täta kund- och leverantörskontakter och bygga relationer.
har grundläggande tekniska kunskaper och intresse som passar Compomills produktsortiment.
kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
är van datoranvändare och behärskar Microsofts programvaror.
Det är meriterande om du...
har arbetat med elektronikhandel och har erfarenhet av den nordiska marknaden.
har erfarenhet av arbete i ett mindre företag, där kundbesök och uppsökande försäljning är ett stort inslag.
är engagerad och trivs med att driva försäljning till avslut.
Övrig information
Tjänsten är heltid och innebär med planerade resrutter att arbeta utanför kontoret. Det innefattar även resor med övernattning. Huvudkontoret är beläget i Upplands Väsby och du behöver ha körkort.
Mer om Compomill
Compomill är ett entreprenörsdrivet företag med familjär stämning.
Compomill ställer höga krav på kvalitet och service samt de tekniska lösningarna företaget erbjuder. Kvalitetssystem och policys styr alla beslut och hur Compomill hanterar sin verksamhet och de tillämpas i hela organisationen.
Direktrekrytering
Tillsättning: enligt överenskommelse
Placering: Upplands Väsby
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
