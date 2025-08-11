Säljare Till Circle K Lindesberg
Dellenäng Butik AB / Butikssäljarjobb / Lindesberg Visa alla butikssäljarjobb i Lindesberg
2025-08-11
Vi på Circle K Lindesberg söker nu glada serviceinriktade medarbetare. Både deltid och vid behov. Vi har öppet samtliga dagar på året från tidig morgon till midnatt så arbetet avser både dagtid, kvällstid och helger. Butiksvana är ett plus.
Livet på Circle K är intensivt. Här är ingen dag den andra lik, och våra kollegor i våra butiker utför mycket varierande arbetsuppgifter, från att ge våra kunder snabb och vänlig service till att hålla butiken i toppskick. I gengäld för deras entusiasm och strävan efter att göra det enkelt för våra kunder kan vi lova stort ansvar och värdefull arbetslivserfarenhet i en utmanande miljö med ett högt arbetstempo.
Som butikssäljare på Circle K innebär din dag att du arbetar med olika arbetsuppgifter och att du möter många människor. Din viktigaste uppgift är att leverera snabb och vänlig service till våra kunder tillsammans med teamet. Tillsammans ser ni även till att butiken är ren och snygg och att hyllorna är välfyllda för våra kunder.
Positiv inställning och en vilja att lära sig och utvecklas tar dig en bra bit på vägen hos oss. Vi ser gärna att du har erfarenhet från detaljhandeln och service, men detta är inte det viktigaste. Framför allt söker vi personer som är motiverade, utåtriktade och säljfokuserade och samtidigt omtänksamma. Allt annat kan vi lära dig.
Jobbet på en Circle K station är socialt, omväxlande och stundtals hektiskt. Både små och stora problem måste lösas med ett undantag - kunden är alltid i fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jorgen.dellenang@circlekeurope.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dellenäng Butik AB
(org.nr 559337-4845)
Kristinavägen 4 (visa karta
)
711 30 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Circle K Lindesberg Jobbnummer
9453644