Säljare Sportbutik - Jakobsberg Sport AB - Säljarjobb i Järfälla

Jakobsberg Sport AB / Säljarjobb / Järfälla2021-07-07Sportringen i Jakobsberg centrum behöver förstärkning!Vi söker dig som är en driven och engagerad säljare med kunskap och intresse inom mode och sport. Du älskar kundmöten och har en utpräglad servicekänsla där kunden alltid är i fokus och du har förmågan att bibehålla ditt leende även när det är mycket att göra. Vi tror att du med en positiv inställning alltid agerar professionellt samt ser möjligheter i alla lägen.Krav för tjänsten är att du:är serviceinriktad och ordningsamär dokumenterat god säljareär van att arbeta både självständigt och i teamär kommunikativ och initiativrikSist, men inte minst, är du resultatinriktad och van att arbeta mot uppsatta mål.Din främsta arbetsuppgift är att på ett engagerat sätt bidra till att butikens försäljnings- och resultatmål uppnås.Att inspirera kunden och vara lyhörd för kundens behov.Ta ansvar för att du upplevs som en engagerad säljare.Du ansvarar för att hjälpa, stötta och göra det enkelt för dina kollegor.Förutom det dagliga service-/säljarbetet ingår även att arbeta med påfyllnad av varor, varuvård, kassaarbete samt hålla snyggt och bra ordning i butik/kassa.Sortimentet i butiken kommer variera en del under alla säsonger men tyngdpunkten kommer vara sportskor, sportkonfektion och en del hårdvaror.Vi ser fram emot just din ansökan samt motivering till varför just du är den grymma säljare vi skall anställa! Skicka din ansökan till, jakobsberg@sportringen.se . Där vill vi att du inkluderar ditt CV och personliga brev.Ange "Jobbansökan Jakobsberg C" i ämnesraden på ditt mail.Tillträde för tjänsten kommer ske i början av augusti månad och intervjuer kommer att hållas löpande. Således kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan idag!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-15Jakobsberg Sport ABBanérstråket17730 JÄRFÄLLA5850765