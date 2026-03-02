Säljare Solceller Stockholm

Solnord AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-02


Säljare Solceller - Stockholm (Provisionsbaserad lön)
Vill du vara med och driva den gröna omställningen samtidigt som du har möjlighet att tjäna bra pengar? Vi söker nu engagerade och resultatinriktade säljare inom solceller i Stockholmsområdet.

2026-03-02

Om företaget
Vi är ett växande solcellsföretag med stark närvaro på marknaden och ett tydligt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och hållbara energilösningar. Med ett erfaret team och effektiv leverans hjälper vi villaägare att sänka sina elkostnader och investera i framtiden.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen - från första kontakt till affär. Du arbetar med:
Försäljning av solcellsanläggningar till villaägare

Bokade och/eller egna kundmöten

Rådgivning och behovsanalys

Offert och uppföljning

Bygga långsiktiga kundrelationer

Du arbetar fritt och självständigt i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som:
Är driven, självgående och målinriktad
Har erfarenhet av försäljning
Har B-körkort och tillgång till bil
Talar och skriver svenska obehindrat
Gillar att arbeta mot tydliga mål

Erfarenhet från solcellsbranschen eller annan teknisk försäljning är meriterande.
Vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön
Utbildning inom produkt och försäljning
Stöd från projektledare och tekniskt team
Möjlighet att växa inom bolaget

Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till alexander@solnord.se och märk ansökan med "Säljare Stockholm".

Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: alexander@solnord.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SolNord AB (org.nr 559104-5132)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Solnord AB

Kontakt
Alexander Agirman
alexander@solnord.se
0102007150

Jobbnummer
9772426

