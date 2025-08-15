Säljare sökes till Karlstad
2025-08-15
Kort om Lindab
Lindab Sverige är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidareutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Lindab Koncernen har positionen som en av branschens marknadsledande företag inom byggplåt och ventilation. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn. Under 2024 var vi 4 900 stolta medarbetare i 20 länder i Europa tillsammans omsatte 13 323 MSEK. Huvudkontoret hittar du där företaget har sina rötter, i Grevie på Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
Bli en del av Lindabs säljteam i Karlstad!
Är du en social person med en förmåga att leverera exceptionell kundservice? Har du känslan för försäljning och tycker om att hjälpa till att hitta de rätta produkterna för kundens projekt?
Lindab tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom framför allt byggplåt- och ventilationssektorn. Som säljare servar du våra B2B kunder med din tekniska kunskap i vårt sortiment samtidigt som du ser till att vi har en välsorterad och tilltalande Proffsbutik. I säljarens uppdrag ingår även att lasta och lossa transporter med truck samt att packa och säkerställa rätt produktleveranser till Lindabs kunder. Som säljare är det viktigt att du ser vikten av din roll i att kunna följa kunden i hela leveransledet, från konsultation och aktiv försäljning till att arbeta proaktivt med kundupplevelsen i butik, som i att förstå vikten av en korrekt leverans. Vi är stolta över att erbjuda en bred säljroll där vi sätter stort värde på personlig service för våra kunder.
Ditt ansvar som säljare hos oss på Lindab:
Hjälpa kunden att hitta produkter och göra rätt produktval i butiken
Ge produktkunskap och rekommendationer baserat på kundens behov
Hantera försäljning, returer och inventering genom vårt affärssystem
Säkerställa att vi har rätt produktsortiment och volym i lager och butik
Hålla sig aktivt uppdaterad i kunderbjudandet och produktkännedom
Upprätthålla en ren, säljande och organiserad butiksmiljö
Lasta och lossa gods samt packa säljorder på lager och butik
Vad vi ser att du tar med till oss i tjänsten som säljare:
Tidigare erfarenhet av försäljning inom bygghandel är att föredra men inget krav
Prestigelöst och vänligt uppträdande med en passion för att hjälpa andra
Medryckande kommunikations- och kundserviceförmåga
Förmåga att arbeta effektivt i en miljö med högt tempo
Naturlig fallenhet för försäljning och kundfokus
Ansvarstagande och gillar struktur med ordning och reda
Fördelar som du får som anställd hos oss på Lindab:
Stor delaktighet och möjlighet att påverka ditt dagliga arbete i butiken
Konkurrenskraftig lön
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att löpande förbättra dina färdigheter
Värderingsstyrt bolag med jordnära värderingar
Kompetensdriven organisation med stark framåtanda
Personalrabatt på vårt breda produktutbud
Rolig och stöttande teammiljö
Trygghet och garantier genom Unionens tjänstemanavtal
Om du är redo att inleda en spännande karriär inom B2B inom byggplåts- och ventilationsbranschen och vill du bli en uppskattad medlem av vårt team, så vill vi höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
