Säljare Saluhallen
2025-10-31
Intresserad av att arbeta hos oss?
Vi söker medarbetare till vår Saluhall där vi säljer färsk fisk, skaldjur och delikatesser.
Du ska älska mat, vara en lagspelare och arbeta för service i mästarklass!
Vi letar efter ansvarstagande, samarbetsvilliga och generösa personer.
Vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta med delikatess och manuell fisk.
Vi söker både dig som vill arbeta heltid och dig som vill arbeta extra hos oss under året och sommaren.
Vi tittar löpande på ansökningar och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chroma Livs AB
