Säljare/Ordermottagare sökes till Boetsbildemontering AB
2026-01-09
Boets Bildemontering är en ledande aktör inom bilskrotning och bildemontering och är stolta över att vara en av Sveriges största inom branschen. Vi erbjuder inte bara miljövänlig återvinning av fordon utan är också en pålitlig källa för nya reservdelar av hög kvalitet. Vi söker nu en engagerad säljare att bli en del av vårt team och hjälpa oss fortsätta att växa.
Som säljare hos Boets Bildemontering kommer du att ha följande ansvarsområden:
Ta emot inkommande samtal från kunder som söker både begagnade och nya reservdelar. Aktivt hjälpa och rådgiva kunderna med deras förfrågningar. Identifiera och följa upp försäljningsmöjligheter. Upprätthålla en hög standard av kundservice. Samarbeta nära med andra avdelningar för att säkerställa kundnöjdhet.
Kvalifikationer: Erfarenhet inom försäljning och kundhantering är meriterande. Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa goda relationer med kunder.
Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av ett etablerat och växande företag. Konkurrenskraftig lön. Fortbildningsmöjligheter inom branschen. En vänlig och professionell arbetsmiljö. Om du är en entusiastisk säljare som vill vara den första kontaktpunkten när våra kunder ringer oss på Boets Bildemontering, och om du vill vara en del av vårt team i en av Sveriges största bildemonteringar, skicka din ansökan och CV till oscar@boetsbildemontering.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig att bli en värdefull medlem i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: oscar@boetsbildemontering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordermottagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boets Bildemontering AB
(org.nr 556770-3565), http://boetsbildemontering.se
Boet Ugglehult (visa karta
)
599 92 ÖDESHÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9675662