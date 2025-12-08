Säljare/Kommunikatör
2025-12-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du arbeta med försäljning i en strukturerad miljö där utveckling, prestation och lagarbete står i fokus?
Connective Sales söker nu fler säljare till vårt kontor i Göteborg.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med tydliga mål, löpande coaching och goda utvecklingsmöjligheter. Vår ambition är att skapa långsiktiga resultat - både för våra kunder och våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare hos Connective Sales arbetar du med aktiv försäljning via telefon. Du kontaktar nya och befintliga kunder, identifierar deras behov och presenterar lösningar anpassade efter kunden.
Du arbetar mot uppsatta mål och har eget ansvar för dina resultat, samtidigt som du är en del av ett team där samarbete och uppföljning är en viktig del av vardagen.
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - vi erbjuder introduktion, utbildning och kontinuerlig coachning.
Vi söker dig som
• Är målinriktad och motiveras av att prestera
* Har god kommunikativ förmåga och trivs i sociala sammanhang
* Är bekväm med telefonen som arbetsverktyg
* Har grundläggande datorvana
* Behärskar flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
* Anställning: Heltid med provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning.
* Utbildning och coaching för att utvecklas inom försäljning.
* Garantilön.
* Tydliga arbetstider: Måndag-fredag 09-17.
* Lönemodell: Hög provision utan tak.
* Arbetsplats: Ett modernt kontor centralt i Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@connectivesales.se Arbetsgivarens referens
