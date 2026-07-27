LSS boende och daglig verksamhet
Föreningen Ensjöholm / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-27
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Föreningen Ensjöholm söker personal till gruppbostaden Lindgården. Varierande tjänstegrad. Arbetet är i huvudsak kopplat till en yngre man som bor i enskilt hus tillhörande gruppbostaden men innebär även visst arbete i gruppbostad samt daglig verksamhet för den enskilde.
OM VERKSAMHETEN
Föreningen Ensjöholm är ett LSS-boende för vuxna personer inom personkrets 1. Verksamheten har en socialterapeutisk inriktning och vilar på en antroposofisk värdegrund. Vi har bedrivit LSS verksamhet för vuxna i Norrköping sedan 1982. Huvudman för verksamheten är en idéburen, icke vinstdrivande förening.
Föreningen Ensjöholm rymmer idag 4 gruppbostäder med totalt 22 lägenheter samt daglig verksamhet med 30 platser. Boende och DV är fördelat på två tomter med gångavstånd mellan varandra i lantlig miljö i utkanten av Norrköping. Från Kvarnbergets hållplats är det en kilometer.
OM ARBETET
Vi söker engagerade personer som vill arbeta i en långsiktig och meningsfull verksamhet där kvalitet, relationer och ett respektfullt bemötande står i fokus. Tjänsten innebär arbete dagtid, kväll, natt (sovande jour) samt helger. Du kommer arbeta både i boende och i daglig verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Att arbeta utifrån LSS med målet att skapa förutsättningar för ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv. Utgångspunkt är individens behov, önskemål och förmågor, med fokus på delaktighet, självbestämmande och ett gott bemötande. Arbetet innebär att stötta i det dagliga livet utifrån individuella behov som personlig omvårdnad, stöd vid måltider, inköp, matlagning, städning och andra praktiska sysslor i hemmet.
Du motiverar och stöttar till att delta i sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och andra sammanhang som bidrar till en meningsfull vardag. Du kommer även att arbetsleda i daglig verksamhet kring personen. Arbetet är varierande och i huvudsak självständigt. Du ingår i ett team som tillsammans skapar en trygg, strukturerad och förutsägbar vardag för de boende.
En viktig del av uppdraget är att anpassa ditt arbetssätt efter individens behov och att bemöta olika situationer med lugn, lyhördhet och professionalism. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner och ansvarar för att dokumentera insatser enligt gällande lagstiftning i verksamhetssystemet Carebuilder. I tjänsten ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga, gode män och andra professioner för att säkerställa ett kvalitativt och sammanhållet stöd. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska, socialpedagog, stödpedagog eller har en likvärdig utbildning som uppfyller våra utbildningkrav. Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet och känner dig trygg i att möta personer med olika funktionsvariationer, även när de uttrycker utmanande beteenden.
Har du kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ser vi det som ett extra plus. För att trivas hos oss ser vi att du är en person som bemöter andra med respekt, lyhördhet och engagemang. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och du kan arbeta självständigt. Du har även god samarbetsförmåga och uppskattar att vara en del av ett team.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad med en förmåga att planera och strukturera ditt arbete och känner dig bekväm med dokumentation och digitala arbetssätt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Som medarbetare arbetar du nära våra boenden i deras vardag och ger individuellt anpassat stöd utifrån behov och förutsättningar. Arbetet innebär både omsorg, stöd i dagliga aktiviteter och att bidra till en trygg och förutsägbar miljö.
Tjänsten kräver självständighet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga, samt förmåga att hantera situationer som ibland kan vara komplexa och innebära utmanande beteenden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
VI SÖKER DIG SOM:
är trygg, stabil och har ett genuint intresse för människor
är lyhörd, ansvarstagande och tydlig i ditt bemötande
kan arbeta strukturerat och långsiktigt
har god samarbetsförmåga och bidrar till kontinuitet i arbetsgruppen
har erfarenhet av arbete inom LSS och har kunskap om målgruppen
erfarenhet av dokumentation
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.Kvalifikationer
Relevant utbildning är exempelvis:
undersköterskeutbildning
personlig assistent
vård- och omsorgsprogrammet
barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete
eftergymnasial utbildning, yrkeshögskola inom socialpedagogik, specialpedagogik eller liknande
MERITERANDE:
erfarenhet av arbete inom socialterapeutisk eller antroposofisk verksamhet
Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, autism och psykisk ohälsa.
utbildning eller erfarenhet av pedagogiska arbetssätt riktade mot vuxna med autismspektrumtillstånd
kunskap inom psykiatri
fördjupad kunskap om lågaffektivt bemötande och/eller tydliggörande pedagogikÖvrig information
B-körkort är ett krav
Verksamheten är belägen i utkanten av Norrköping och kollektivtrafik finns inom en kilometers avstånd.
Lön enligt överenskommelse
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Rekryteringsprocessen påbörjas under v.31. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: antonia.hallman@ensjoholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Ensjöholm
, http://www.ensjoholm.se
Ensjövägen 100 (visa karta
)
603 66 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ensjöholms By Kontakt
Verksamhetsansvarig
Antonia Hallman antonia.hallman@ensjoholm.se 0766016490 Jobbnummer
10012598