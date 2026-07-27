Extrajobb som rekryteringsassistent till Poolia i Malmö!
Poolia AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-07-27
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Vi på Poolia Malmö söker en driven student som vill kombinera studier med ett utvecklande extrajobb. Vi letar efter dig som brinner för service, är tävlingsinriktad och älskar att skapa nöjda kunder, kandidater och konsulter. Vi ser gärna att du är i början av dina studier och har minst två år kvar. Är du flexibel och redo att bidra till vårt framgångsrika team – då är detta något för dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du att stötta våra konsultchefer i olika delar av rekryteringsprocessen.
Några av de arbetsuppgifter vi ser att rollen kommer innebär är:
– Skapa och publicera jobbannonser
– Hantera urval av kandidater och granska CV:n
– Boka och hålla första telefonintervjuer
– Administrera ansökningar och bistå med administrativa uppgifter
– Boka in intervjuer
– Search av kandidater via LinkedIn recruiter
– Referenstagning
Med tiden får du möjlighet att ta större ansvar i rekryteringsprocessen och i takt med att du växer in i rollen få lära dig fler delar av rekryteringsprocessen. Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team som alltid siktar på att leverera bästa möjliga resultat.
Tjänsten är en timanställning där du stöttar vår hyrverksamhet utifrån verksamhetens behov, uppskattningsvis 1–2 dagar i veckan. Antalet arbetspass kan variera från vecka till vecka beroende på aktuellt behov. Här sitter vi tillsammans med kollegor från QRIOS och Uniflex som ingår i vår koncern PION Group.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du studerar och har minst två år kvar av dina studier, vi ser gärna att du precis påbörjat dina studier.
Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet från serviceyrken som butik, restaurang eller försäljning.
Som person är du tävlingsinriktad, noggrann och flexibel. Du trivs i högt tempo och är trygg i att hantera förändringar, då ingen dag är den andra lik hos oss. Det man tänkt göra för dagen blir ofta något helt annat! Vidare är du är både prestigelös och professionell.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag – urval sker löpande!
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:
Julia Femenias Krohn
Senior Consultant Managerjulia.femenias-krohn@poolia.se
0720-704735
Rebecca Ahlgren
Reasearcherrebecca.ahlgren@poolia.se
0767-712510
Om verksamheten
Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande – Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8128727-2117160". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
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215 34 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10012603