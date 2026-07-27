Kock till skola och förskola i Tyresö
TellusAcademy Vikariepoolen AB / Kockjobb / Tyresö Visa alla kockjobb i Tyresö
2026-07-27
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Vikariepoolen arbetar med uthyrning och rekrytering av pedagogisk personal och kökspersonal till förskola och skola. I över två decennier har vi stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – en bra skolgång för nästa generation.
Motiveras du av att laga god och näringsrik mat till barn och unga?
Vi på Vikariepoolen söker engagerade och erfarna kockar för uppdrag inom förskolor och skolor i Tyresö under sommarlovet och läsåret 26/27. Hos oss får du möjlighet att arbeta flexibelt och själv påverka när du vill ta uppdrag. Vi matchar uppdrag utifrån din kompetens, erfarenhet och tillgänglighet.
Som anställd hos Vikariepoolen blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kvalitet och service. Vi finns nära till hands och stöttar dig före, under och efter varje uppdrag.
Om jobbet
Som vikarie inom kök och måltidsservice spelar du en viktig roll i verksamheten när ordinarie personal är frånvarande. Du bidrar till att barn och elever får goda, näringsriktiga måltider i en trygg och välfungerande måltidsmiljö.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
laga mat från grunden och servera frukost, lunch och mellanmål
tillaga näringsrik specialkost utifrån barns olika allergier
ansvara för att genomföra egenkontroll, hygien och att livsmedelshanteringen sker enligt gällande krav, disk och städning av köket
Bidra till en positiv och välorganiserad arbetsmiljö
Om dig
Vi söker dig som är kunnig, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du trivs med att ta eget ansvar, har god planeringsförmåga och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsmiljöer och rutiner. Samtidigt är du samarbetsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har utbildning från restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan likvärdig kockutbildning
Har minst sex månaders erfarenhet av självständigt arbete som kock i förskolekök eller skolkök
Har goda kunskaper om livsmedelssäkerhet och HACCP
Har mycket god kunskap om allergener och erfarenhet av att tillaga specialkost
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och vill bidra till att barn och unga får en positiv måltidsupplevelse varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381), https://www.vikariepoolen.se/
135 63 TYRESÖ Kontakt
Rekrytering
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se +46850580800 Jobbnummer
10012608