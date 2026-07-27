Undersköterskor, Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-27
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
På vård- och omsorgsboendet Prästsjögården finns 70 lägenheter fördelade på sex enheter. Prästsjögårdens är belägen i den natursköna skulpturparken på Umedalsområdet, ca 7 km från Umeå centrum, vilket inbjuder till utevistelse i vacker miljö. På varje enhet finns en stor uteplats eller balkong som nyttjas så fort vädret tillåter.
Vi öppnar en helt ny avdelning på vårt boende och ser nu fram emot att välkomna fler undersköterskor till vårt arbetslag, för arbete dag, kväll och helg!
Är du istället intresserad av att arbeta natt? Klicka här! (länk bifogas)Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Du kommer att vara behjälplig med bland annat personlig hygien, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som möter människor med empati, lyhördhet och ett genuint engagemang. Du trivs i en roll där du tar ansvar, samarbetar med andra och gärna bidrar med idéer som utvecklar verksamheten och gör verklig skillnad. Du har ett tålmodigt förhållningssätt och ett gott bemötande i alla situationer, även när tempot är högt eller förutsättningarna snabbt förändras. I rollen ingår även kontakt med olika myndigheter, vilket innebär att du arbetar strukturerat och noggrant samt känner dig trygg i dokumentation och uppföljning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering
Meriterande
Erfarenhet av medicindelegering
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Pälsdjur (katt) förekommer på boendet, så du bör inte vara allergisk.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Detta är en löpande rekrytering och vi kan komma att kontakta dig och tillsätta tjänster innan annonstidenlöpt ut. Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende Kontakt
enhetschef
Maria Vernerlund 090-164447 Jobbnummer
10012609