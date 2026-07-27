Arbetsmarknadskonsulent med ansvar för gruppaktiviteter
Umeå kommun, Utbildning, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-07-27
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Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för integration av nyanlända, arbetsmarknadsfrågor samt det kommunala aktivitetsansvaret i Umeå kommun. Vi är en viktig aktör i arbetet för social hållbarhet och inkludering. Genom att stötta individer på vägen mot arbete eller studier bidrar vi både till människors egen försörjning och till arbetsgivares kompetensförsörjning och utvecklingen av inkluderande arbetsplatser. Vi har ett av Sveriges viktigaste uppdrag – att skapa framtidstro.
Avdelningen stöttar deltagare som behöver stöd för att ta nästa steg mot arbete eller studier. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Kriminalvården och arbetsgivare. Vi är även en aktiv part i samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget, där vi tillsammans med andra myndigheter erbjuder samordnat stöd till personer med behov av sammansatta insatser.
Verksamheten påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer såsom samhällsutveckling, politiska beslut, förändrad lagstiftning och arbetsmarknadens förutsättningar. Detta ställer krav på kontinuerlig utveckling och förmåga att anpassa arbetssätt och insatser efter nya behov.
Vill du bli en av oss?Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadskonsulent med ansvar för gruppaktiviteter ger du deltagarna förutsättningar att börja/återuppta studier eller att ta steg mot arbete. Uppdraget innebär att du ansvarar för periodiserade gruppaktiviteter som genomförs fysiskt på plats för unga och vuxna mellan 16–65 år inom någon/några av nuvarande aktuella aktivitetsområden: Arbetsmarknadskunskap och Söka arbete, Studie- och yrkesvägledning, Hälsa, Digitala färdigheter, Språk och Samhällskunskap.
Du ingår i ett arbetslag där alla har till uppdrag att planera, genomföra, följa upp och utveckla gruppaktiviteter. Du har ett nära samarbete med deltagares individresurs genom uppföljning och dokumentation enligt rutiner i gällande verksamhetssystem.
Om dig
Vi söker en lagspelare som kan arbeta självständigt och vill utveckla och motivera människor i grupp. Du kan skapa psykologisk trygghet i grupper, ha deltagares friskfaktorer och styrkor i fokus och anpassa gruppaktiviteter utan att förlora innehåll och syfte. Du har ett stort driv och arbetar fokuserat för verksamhetens mål - att individer påbörjar arbete eller studier. Du behöver vara kreativ, flexibel och lösningsfokuserad. Att arbeta inom Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen kräver ett intresse och vilja att ständigt utvecklas och vara med och bidra till utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Examen inom en relevant högskoleutbildning, t.ex. samhällsvetenskap, beteendevetenskap, pedagogik eller liknande
Goda kunskaper och erfarenheter om arbetsmarknaden, bl.a. om vilka villkor som ställs i arbetslivet och hur olika utbildningsvägar ser ut
Erfarenhet av arbete med människor med olika stödbehov inom t.ex. NPF, fysisk- psykisk ohälsa eller arbete kring normbrytande beteenden
Erfarenhet av att leda grupper, t.ex. genom att hålla i workshop eller liknande
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
B-körkort
Meriterande
Specialpedagogisk erfarenhet
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid, med start snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen Kontakt
Maria Lindgren, Vision vision.umea@umea.se 090-163343 Jobbnummer
10012602