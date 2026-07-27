Kvalitetsledare till försvarsindustrin
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2026-07-27
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Vill du ha en nyckelroll där du får skapa struktur, sätta ramar och säkerställa kvalitet i en tekniskt avancerad verksamhet? Har du erfarenhet av kvalitetsstyrning? Då kan det här vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren Kvalitetsledare till vår kund i Arboga som är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvar, försvarsindustri och civil infrastruktur. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där syftet med denna roll är att stötta verksamheten på denna resa. Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med områden som logistik, miljö, teknik och projektledning. Rollen är central i arbetet med att etablera gemensamma arbetssätt, stärka styrning och skapa långsiktig kontroll över konfiguration och dokumentation – både i linjeverksamhet och i projekt. Det här är en möjlighet för dig som vill kliva in i ett uppdrag där din kompetens verkligen behövs. Tanken med rollen är att du på sikt ska växa in arbete som överlappar områdena kvalitetsledning och configuration management.
Du erbjuds
En central roll där du får stor möjlighet att påverka och utveckla processer från grunden i en organisation med fokus på innovation
En plats i ett tvärfunktionellt och kompetent team i en växande branschDina arbetsuppgifter
Etablera och vidareutveckla grundläggande kvalitetsstyrning
Införa och förankra gemensamma arbetssätt i linje och projekt
Säkerställa struktur för avvikelse- och förbättringshantering
Stötta projekt med kvalitetssäkring
Möjliggöra tydlig uppföljning och efterlevnad gentemot ledning, kund och revision
Vi söker dig som
Har flerårig, dokumenterad erfarenhet av kvalitetsledning i en teknisk bransch
Har arbetat inom antingen försvarsindustri, teknisk industri eller annat större bolag med etablerade standardprocesser
Har förståelse för standardprocedurer inom industri
Har ett stort tekniskt intresse och trivs i tekniska sammanhang
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift, då arbetet utförs på dessa språk
Har B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av PDM-system som Sherpa eller ES-sharp.
Erfarenhet från försvarsindustrin
Erfarenhet av arbete med configuration management
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du tar ansvar och driver arbete framåt självständigt
Är strukturerad, noggrann och uthållig
Har ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt
Är pedagogisk och trivs med att dela med dig av din kunskap
Skapar förtroende i dialog med både projekt, linje och ledningÖvrig information
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Arboga, möjlighet till arbete på distans ca. 1-2 dagar/vecka
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IDKRE1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10012600