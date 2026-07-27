Planerare/Servicekoordinator till ABB Mölndal
ABB AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mölndal Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mölndal
2026-07-27
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På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare – och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till:
Workshop Manager
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Är du en strategiskt lagd person med en passion för att koordinera och optimera? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi söker just nu en Planerare till oss inom Motor & Generator som kommer att vara navet bakom vårt team av 8 erfarna, skickliga och positiva serviceingenjörer. Vi på ABB växer och satsar i Västra Götaland, och vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team!
I rent konkreta arbetsuppgifter så arbetar du med planering och koordinering av våra resurser, uppdrag och leveranser i verkstad och fält för att säkerställa hög beläggning, kvalitet och kundnöjdhet. Din roll innefattar även till viss del kundkontakt, samordning av underleverantörer, material- och reservdelshantering samt med merförsäljning av ABBs övriga tjänster. Vidare ingår att driva förbättringsarbete i verkstaden, bidra till ett effektivt faktureringsflöde, introducera och utveckla ny personal samt säkerställa efterlevnad av kvalitets-, arbetsmiljö- och säkerhetskrav.
Dina ansvarsområden
Du kommer att inneha en spännande position i vår verksamhet där du hanterar våra resurser både taktisk och operativt.
Målet är att vi ska kunna leverera våra servicetjänster till våra kunder på bästa möjliga sätt.
Ditt arbete kommer att omfatta resursplanering för 8 serviceingenjörer, från Karlstad i norr till Malmö i söder. Du ansvarar för att vi har rätt person på rätt plats inom avtalad tidsram.
Din roll ger dig ett stort inflytande över verksamhetens resultat och påverkar hur våra kunder ser på hur vi uppfyller våra åtaganden.
Du kommer arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling, uppföljning och framtagande av förbättringsförslag.
Du kommer att ha ett nära samarbete med våra serviceingenjörer där vi lägger stort fokus på vår positiva kultur.
Du blir ansvarig för våra kundorder, inklusive planering, inköp, leverans, avslut och uppföljning.
Merförsäljning av ABBs övriga tjänster.
Löpande kundkontakt
Ditt arbete sker på plats i vår serviceverkstad i Mölndal. En del resor förekommer i viss mån för att komma ut till kunderna och stötta dessa industrier på plats. I denna tjänst har du en fast plats i Mölndal samtidigt som du får en del resor och se våra utrustningar på plats inom svensk industri där de gör nytta varje dag.Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Minst tre års erfarenhet av planering av servicetekniker på verkstad samt fält eller liknande.
Det är meriterande med service av elmotorer, generatorer eller andra unika större komponenter för industrin.
Kunskap och erfarenhet av affärssystem, såsom SAP, är meriterande.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom en servicedriven organisation.
Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och tycker det är motiverande att analysera data för uppföljning och framtagande av effektiva förbättringsförslag.
Som person är du kommunikativ, noggrann och flexibel, och du har en talang för att organisera och planera.
Du ser alltid nya möjligheter och lösningar och har inga problem att anpassa dig efter verksamhetens förändrade behov.
Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Mer om oss
ABB Motion erbjuder banbrytande teknik, produkter, lösningar och tillhörande tjänster till industrikunder för att öka energieffektiviteten, förbättra säkerheten och tillförlitligheten samt upprätthålla exakt kontroll över processer. Portföljen omfattar motorer, generatorer och drivsystem för ett brett spektrum av tillämpningar inom alla industrisektorer.
Rekryterande chef, Tomsliav Kralj,+46 70 627 11 97, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter – Sveriges Ingenjörer: Håkan Sjöberg, +46 703 96 00 02; Ledarna: Mats Wahlund, +46 767 69 80 80; Unionen: Katja Saari, +46 730 77 05 02; IF Metall: Mathias Johansson, +46 722 15 84 12. Alla övriga frågor kan ställas till Talent Partner: Robert Norén, 072-461 92 05.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan i PDF-format. Observera att intervjuprocessen pågår löpande, så ansök nu för att säkra din plats i rekryteringsprocessen! Sista ansökningsdag är den 21 augusti.
Observera att för att vara berättigad till anställning hos ABB Sverige behöver du genomgå våra steg för bakgrundskontroll före anställning. Detta inkluderar referenstagning, drogtest och kan även innefatta en utökad bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://www.abb.com/global/en
Lunnagårdsgatan 4 (visa karta
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431 87 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal, Lunnagårdsgatan 4 Jobbnummer
10012596