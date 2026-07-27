Enhetschef för Utrednings- och försäkringsmatematikenheten
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2026-07-27
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Är du en ledare som vill delta i utvecklingen av Pensionsmyndighetens analysverksamhet? Nu söker vi en chef till en av analysavdelningens enheter.
Om jobbet
Pensionsmyndighetens analysavdelning utreder, studerar, utvärderar och beskriver effekter av pensionssystemet för pensionssparare, pensionärer och samhälle samt ansvarar för Pensionsmyndighetens åtaganden som officiell statistikmyndighet och annan statistikproduktion på området. Exempel på analytiska perspektiv som kan finnas med i våra rapporter är makroekonomiska konsekvenser, fördelningseffekter, äldres arbetsutbud och andra konsekvenser för arbetsmarknaden, utgiftseffekter och andra kostnader, mikrosimuleringar och effekter på den ekonomiska tillväxten.
För att kunna genomföra myndighetens instruktionsstadgade analysuppdrag har avdelningen tillgång till omfattande statistik och data samt flera analysmodeller och andra anpassade IT-verktyg. Avdelningen består av cirka 45 medarbetare fördelade på fyra enheter: datalager- och beslutsstödsenheten, statistikenheten, utrednings- och försäkringsmatematiksenheten samt kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten. Avdelningen är i en utvecklingsfas bestående av bland annat ökad automatisering, fördjupad datadriven analys och ökad användning av digitala analysverktyg.
Vi söker nu en enhetschef för Utrednings- och försäkringsmatematikenheten (UF-enheten). Enheten har en central roll på myndigheten och arbetar bland annat med analyser av pensionssystemets effekter för individ och samhälle, analyser som syftar till att hjälpa pensionssparare och pensionärer att fatta bra beslut samt analyser som bidrar till att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet. Enheten gör även utgiftsprognoser och ansvarar för den försäkringsmatematiska verksamheten rörande inkomstpensionen samt gör interna verksamhetsanalyser. Totalt arbetar cirka 13 personer på enheten, exklusive enhetschefen.
Som enhetschef ingår du i analysavdelningens ledningsgrupp och bidrar, tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschefen, till den strategiska utvecklingen av avdelningens samlade verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-27Profil
Du har mycket goda personliga egenskaper och har omvittnat goda ledaregenskaper. Du har även god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, strukturerad samt utvecklings- och resultatinriktad, inte minst vad gäller användning av datadriven analys och digitala verktyg. Vidare har du god kunskap om avancerade kvantitativa analyser, förståelse för och intresse av moderna analysmetoder samt förmåga att bidra aktivt och konstruktivt till hela arbetsplatsens effektivitet och samarbetsklimat. Till detta har du mycket god förmåga att uttrycka dig väl och pedagogiskt i tal och skrift.
Som ledare tillämpar du ett coachande och tillitsbaserarat förhållningssätt där ett starkt medarbetarskap är en självklarhet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och enhetens verksamhet, exempelvis nationalekonomi.
Aktuell erfarenhet som chef med budget- och personalansvar.
Erfarenhet av kvantitativt och kvalitativt analysarbete på avancerad nivå.
För tjänsten relevant arbetserfarenhet från offentlig sektor.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete rörande allmän pension, arbetsmarknad eller andra socialförsäkringssystem.
Forskarutbildning.
Erfarenhet från Regeringskansliet.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
På grund av semestertider kan svar dröja lite längre. Har du frågor till rekryterande chef? Smsa så ringer han upp så fort som möjligt.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
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#VårtJobbBerörAlla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Kontakt
Linda Modin, Saco-s 010-4543336 Jobbnummer
10012606