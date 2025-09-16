Säljare Hygien
2025-09-16
Välj inte Elis om du tycker att ett CV säger allt...
• men om du tycker att det som spelar roll är personlighet och engagemang och vill vara med och utveckla cirkulära lösningar på jobbet - välkommen till oss!
Med vår hjälp har svenska företag och organisationer kunnat omge sig med hela och rena textilier sedan 1950. Sedan dag ett har vi hyrt ut, hämtat, tvättat och lagat - om och om igen med kundens behov i centrum. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang.
Vi är ett av Sveriges 500 största bolag och har av Karriärföretaget blivit utsedda som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2023 och 2024!
Vill du jobba i ett framgångsrikt, internationellt och marknadsledande företag?
Säljaretill GöteborgVi fortsätter vår satsning och söker nu en säljare som vill hjälpa oss att fortsätta växa. Vi vill ha marknadens bästa säljare till vårt sortiment av hygienprodukter för toaletter och offentliga miljöer. Du kommer att kunna erbjuda kunderna ett nytt och fräscht koncept med kundanpassad utrustning i ny design med tillhörande komplett service. Vi på Elis står för hög service och de bästa produkterna på marknaden!
Vad innebär rollen som säljare? Du kommer att ansvara för nyförsäljning till potentiella kunder. I det ingår bokning av dina egna kundbesök men även spontanbesök, offertarbete, förhandling och avtalsskrivning. Tjänsten innebär ett stort egenansvar och du arbetar självständigt mot egen budget. Tillsammans med ditt team och din försäljningschef kommer du utforma och sätta ramarna för din framgång! Distriktet är Göteborg med omnejd.
Vad har Marcus Andersson, Sales Manager Hygien, att säga om tjänsten och företaget?
"På Elis får jag möjligheten att arbeta tillsammans med ett engagerat säljteam som jag upplever har en unik gruppdynamik. Vi tar ett gemensamt ansvar och det finns en "vi-känsla" där vi tillsammans stöttar varandra genom regelbunden kontakt trots att vi utgår från olika delar av landet. Hela teamet har ett genuint intresse att samtliga ska lyckas då vi vet att med positivitet och framgång så ökar vi våra chanser till fler avtalsmöjligheter.
Som försäljningschef för Hygien får jag kombinera individanpassat ledarskap och säljcoachning med att utveckla vårt affärsområde. Jag är stolt över Elis och det arbete som vi dagligen gör, jag är stolt över att vi ligger i framkant när det kommer till produkter, service och i det miljöansvar vi tar."
För att trivas hos oss på Hygien bör du dela våra värderingar och framför allt tycka om att arbeta i en grupp högpresterande säljare som utmanar, utvecklar, är lösningsfokuserade och ständigt fattar beslut som tar oss till nya höjder!"
Vem är du? För att lyckas i tjänsten som säljare behöver du ha en härligt positiv inställning med ett stort personligt driv och en vinnarmentalitet. Struktur och förmåga att planera dina dagar optimalt är en självklarhet. Du vet att du behöver bra disciplin då det gäller att ha hög aktivitet med många kundkontakter. Du är snabbtänkt, bra på att hitta lösningar och trivs allra bäst ute hos kund.Att göra affärer är det bästa du vet!
Vad kan du? Du har tidigare erfarenhet av uppsökande fältförsäljning och har en vana av att jobba självständigt. Du ska vara en bra nätverkande person som har lätt för att samarbeta med kollegor i hygienteamet men även med säljkollegor från våra andra affärsområden. Är du en generös person som gärna delar med dig av affärsmöjligheter till kollegor så kommer du få mycket tillbaka och garanterat tycka det är väldigt kul att jobba på Elis. Har du säljutbildning är det meriterande men inget krav då vi sätter stor vikt vid personlighet och tidigare erfarenheter. Du har lägst gymnasieutbildningsamt körkort.
Vi som jobbar här kännetecknas av servicekänsla, resultatfokus och en stark vilja att vinna. Det vill vi att duocksåska känna!
Varför ska du välja Elis? Vi är ett företag som driver den cirkulära omställningen med ett stort fokus på ett mer hållbart samhälle!
Vi erbjuder dig en heltidsanställning i ett stabilt företag med en trevlig arbetsmiljö, kompetenta kollegor och en konkurrenskraftig lön som du själv kan påverka genom ditt försäljningsresultat. Du kommer att få både produktutbildning och löpande coachning och det finns goda framtida utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är ett företag som satsar på service - Service i världsklass! Kundfokus är en av våra viktigaste prioriteringar som vi hela tiden utvecklar med nya innovativa lösningar för att ligga i framkant i branschen. En spännande resa!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Andersson, på marcus.andersson@elis.com
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV genom länken nedan. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 30 sept 2025.
