Säljare Helsingborg heltid!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-09-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nya stjärnor till vårt team!
Letar du efter en chans att utvecklas, tjäna bra och ha kul på jobbet? Vi söker drivna och hungriga säljare som vill vara med på vår resa framåt!
Du kommer att belönas för din prestation, skapa erfarenhet för livet och vem vet, kanske även hitta nya vänner i något utav våra fantastiska team. Det våra team har gemensamt är att vi har en ung kultur, vi strävar alltid efter att nå våra mål och vi älskar att tävla och vinna!
I denna tjänst har du eget ansvar för att söka upp nya kunder i deras hem och öka intresset för säkerhet. När du har skapat intresset bokar du och genomför ett säljande möte i kundens bostad. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sälja larm mot inbrott och brand som kan göra stor skillnad för familjer runt omkring Helsingborg.
Tjänsten är på heltid tillsvidare och vi jobbar måndag till fredag, från kl. 12 - 21.
Vi söker dig som:
Är prickfri i polisens belastningsregister
Klarar av det svenska språket i både tal och skrift
Vill utvecklas inom försäljningPubliceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Du ansöker snabbt och enkelt genom mobilen eller datorn. Vi går mest efter dina personliga egenskaper och kommer därför att ringa dig för att stämma av om vi matchar med varandra. Så var redo med telefonen!
Sök nu - 2025 kan vara ditt år! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
252 27 HELSINGBORG Jobbnummer
9492617