Säljare Färgfackhandel
Lundgrens Färg & Måleri i Arvidsjaur AB / Butikssäljarjobb / Arvidsjaur Visa alla butikssäljarjobb i Arvidsjaur
2026-02-24
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundgrens Färg & Måleri i Arvidsjaur AB i Arvidsjaur
Du drivs av att överträffa kundens förväntningar genom kommunikation i toppklass och ser säljmöjligheter i allt du gör. Du är en naturlig relationsbyggare som älskar kundmötet och trivs med ett tempofyllt arbete, har förmåga och självförtroende att med egna initiativ utveckla och förbättra butiken.
Du trivs med att kombinera försäljning med praktiska uppgifter, är lösningsorienterad, strukturerad och gillar att ta ansvar.
Vi tror att du som passar för tjänsten har erfarenhet och gärna utbildning inom liknande branscher. Datorvana är meriterande.
Tjänsten är tillsvidare och kan påbörjas så snart som möjligt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Kom in i butiken med din ansökan eller skicka den på mail.
E-post: lundgrensfarg@happyhomes.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundgrens Färg & Måleri i Arvidsjaur AB
(org.nr 556072-1143)
Storgatan 7 (visa karta
)
933 31 ARVIDSJAUR Jobbnummer
9760565