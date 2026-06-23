Säljare extra vid behov Circle K i Falkenberg
Circle K Detaljist AB / Kassapersonalsjobb / Falkenberg Visa alla kassapersonalsjobb i Falkenberg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Circle K Detaljist AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Vart är du på väg?
Nu söker vi butikssäljare – ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende – ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Har du en flexibel vardag och vill jobba varierade tider och dagar under våra öppettider? Då har du hittat rätt! Vi söker fler kollegor som vill jobba allt ifrån ett par dagar i månaden till ett par dagar i veckan i vårt team!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 22.07.2026 Om dig:
Du är en teamplayer – du sätter laget före jaget.
Du är en fixare – du hittar lösningar på allt.
Du älskar människor.
Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
Du pratar och förstår svenska.
Du är över 18 år. Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Vi är en plantskola för social skills – vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
Du får kunskap om hur det är att driva butik.
Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
Du får specialistkunskap – vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget – kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 17 300 butiker i 27 länder. Totalt har vi cirka 150 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vårt nätverk består av butiker som drivs både i bolags- och franchisedrift. Vår kultur och våra värderingar: One Team, Take Ownership, Play to Win och Do the Right Thing är grunden i allt vi gör. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb service i världsklass.
För den här tjänsten krävs att du antingen är medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller är asylsökande med giltig rätt att arbeta. Under rekryteringsprocessen behöver du kunna visa upp handlingar som styrker ditt medborgarskap eller din arbetsrätt i Sverige.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R599616". Arbetsgivare Circle K Detaljist AB
(org.nr 556020-3282)
311 33 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenberg Jobbnummer
9975868