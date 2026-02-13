Säljare Delikatess (vikariat) - Coop Borstahusen
2026-02-13
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Coop Borstahusen söker en ny säljare till vårt härliga team!
På Coop levererar vi inte bara bra varor till bra priser, vi ser oss själv lite som ett kinder ägg. Vi levererar alltid något spännande till våra kunder, något man kan leka med (främst i köket men vi har andra saker också) och såklart har vi en hel del choklad och andra godsaker. Inte nog med det, kunden får även ett bemötande i toppklass av vår personal.
Att jobba som säljare på Coop är ett högst varierande arbete. Du utför kassaarbete, försäljning, varuplock, exponering, beställningar och massa, massa mer.
Ditt uppdrag som säljare innebär bland annat att:
- Se till att hyllor alltid är frontade och väl påfyllda
- Se till att alla varor har rätt priser
- Hantera reklamationer och synpunkter från kunder enligt riktlinjer på ett proffsigt sätt
- Hålla butiken välstädad och säljande
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 30 timmar i veckan. Tillträde maj 2026 eller enligt överenskommelse. Vikariatet löper till augusti 2027. Dina arbetstider kan variera då vi har öppet när våra kunder vill handla, från morgon till kväll, måndag till söndag.
- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
- Erfarenhet av arbete som kock & kallskänka är meriterande
- Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
- Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
Det viktigaste för oss är att du är genuint intresserad av mat, service och försäljning. Om du har en förkärlek för matlagning är det också ett stort plus. Du bör trivas med att arbeta i grupp och aktivt bidra till att skapa ett bra arbetsklimat. Vi vill att du som söker har en bra initiativförmåga och en positiv energi som smittar av sig, ser kundens behov och med stolthet och glädje levererar branschens bästa kundbemötande. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv. Vi ska inte sticka under stolen med att det kan vara ett stressigt arbete emellanåt, därför är det viktigt att du gillar att arbeta i ett högt tempo och kan behålla lugnet och leendet även i stressiga situationer. Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden alltid nummer ett.
Elinor Jönsson | Butikschef
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
