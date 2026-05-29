Arbetsledare till Nordschakt
2026-05-29
Vi på Nordschakt växer - och nu söker vi dig som vill vara med och leda arbetet ute i våra projekt.
Hos oss händer det saker varje dag. Maskiner rullar, produktion pågår och laganda gör jobbet både roligare och bättre. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling och förstärker vår arbetsledning för att skapa bättre struktur, närvaro och långsiktig hållbarhet i verksamheten.
Är det du som vill vara med och bidra?
Som arbetsledare på Nordschakt har du en central och viktig roll i vår produktion, med särskilt fokus på våra krossgrupper. Verksamheten har vuxit - med fler krossgrupper, högre produktion och ökade krav på planering, uppföljning och arbetsmiljö. Därför behöver vi nu stärka upp vår arbetsledning för att skapa bättre förutsättningar för närvaro ute i verksamheten, stöd till våra team och ett mer systematiskt förbättringsarbete.
I rollen arbetar du nära produktionen och ansvarar för att leda det dagliga arbetet. Du är en närvarande ledare som skapar struktur, följer upp och ser till att verksamheten fungerar effektivt och säkert. Rollen innebär resor och regelbunden närvaro ute i verksamheten. Du ansvarar för den dagliga ledningen av cirka 8 medarbetare fördelade på våra krossgrupper och arbetar nära produktionen, kunderna och övrig arbetsledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och samordna det dagliga arbetet i krossgrupper
Planera och följa upp produktion, bemanning och resurser
Vara aktivt närvarande ute i verksamheten och stötta teamen
Ha löpande kontakt med kunder kring drift, produktion och planering
Arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och introduktion av ny personal
Följa upp driftstopp, avvikelser och säkerställa åtgärder
Säkerställa att rutiner och arbetssätt följs
Samverka med verksamhetschef, mekaniker, chaufförer och övrig arbetsledning
Delta i och driva förbättringsarbete
Hos oss är du där det händer - nära både människor och maskiner. Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med ansvar, tempo och variation, och som motiveras av att få både människor och produktion att fungera tillsammans. Vi tror att du har erfarenhet från entreprenad, bergkrossning eller liknande verksamhet och har arbetat i en ledande roll där du ansvarat för att planera, prioritera och följa upp arbetet. Du har en god förståelse för hur produktion, maskiner och logistik samverkar i praktiken, är bekväm med digitala verktyg och har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mobila krossgrupper, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, underhållsplanering samt förbättringsarbete och hantering av avvikelser.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt och har en naturlig förmåga att skapa ordning, följa upp och driva arbetet framåt. Du är närvarande i verksamheten, engagerar dina medarbetare och har lätt för att prioritera även när tempot är högt. Du bidrar till ett gott samarbete och en stark arbetsmiljö - och du får saker att hända på ett sätt som stärker laget.
Varför Nordschakt?
På Nordschakt är vi stolta över det vi gör - men minst lika stolta över hur vi gör det.
Här möts du av en familjär och jordnära arbetsplats där vi bryr oss om varandra och där det är nära mellan beslut och handling. Du blir en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens, där alla tar ansvar och hjälps åt.
Vi satsar nu på att bygga en ännu mer hållbar organisation med bättre struktur, ökad närvaro i verksamheten och tydligare uppföljning. I den här rollen får du vara med och göra verklig skillnad - både i vardagen och på längre sikt.
Vi erbjuder:
En viktig roll i en växande verksamhet
Varierande projekt inom bergkrossning för mark- och anläggningsentreprenader, bergtäkter och gruvor
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Frihet under ansvar och korta beslutsvägar
Hos oss är det människorna som gör skillnaden.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Välkommen att skicka in din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nordschakt AB grundades 2005 av Fredrik Andersson. Från att ha varit det mindre lokala företaget i Hedemora har Nordschakt under åren haft en stabil tillväxt och är idag ett av regionens största entreprenadföretag. 2018 stod Nordschakts nya kontorsbyggnad klar. 1500 kvadratmeter med plats för kontor och verkstad. Företaget sysselsätter runt 30 personer, alla med rätt behörighet och kunskap för att utföra jobben på bästa sätt. Personalen är företagets största tillgång och arbetslagen, som leds av två arbetsledare, är väl sammansvetsade.
Nordschakt jobbar med några av Sveriges och Nordens största aktörer inom bergindustrin och infrastruktursektorn. Vi utför arbeten i både bergtäkter och i infrastruktur projekt. Under åren har vi byggt långsiktiga relationer med många av våra kunder, något som vi värdesätter högt. Många av dem återkommer år efter år. Det ger en kontinuitet som är viktig både för oss och för dem. Vi ser det som ett kvitto på att det vi gör är bra.
Företaget har mottagit både lokala och nationella utmärkelser för sitt entreprenörskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559078-8500)
776 33 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna
HR Dalarna
Johan Bergvik johan@hrdalarna.se 070 652 90 80 Jobbnummer
