Analytiker - drivna talanger för framtidens robusta energisystem
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna
2026-05-29
Har du kunskap om och intresse för energisystemet och vill ta dig an ett spännande och utvecklande jobb inom energisektorn? Vi söker två nya stjärnor till vår energiberedskapsavdelning, är det du? Sök redan idag!
Dina arbetsuppgifter - analys för en trygg energiframtid
Energisystemet genomgår stora förändringar för att nå EU:s och Sveriges energi- och klimatpolitiska mål samtidigt som vi står inför vår tids största försvarssatsning. Målet är ett fossilfritt och robust energisystem som kan möta samhällets behov i både fred och krig. För att möta denna samhällsförändring söker vi nu två analytiker till avdelningen för Energiberedskap enheten försörjningsberedskap drivmedel och gas. En chans för dig som nyligen avslutat eller är i slutspurten av dina akademiska studier och som vill bli en del av en spännande organisation i förändringens centrum.
Vi söker dig som vill bidra till utvecklingen av ett hållbart och motståndskraftigt energisystem. I rollen kommer du att delta i enheten och avdelningens olika uppdrag och arbetsuppgifter med fokus på analys, utredning och utvecklingsarbete utifrån ett systemperspektiv.
Arbetet innebär bland annat att analysera och utreda hur samhällets behov av energi med särskilt fokus på drivmedel och gas kan tillgodoses vid störda förhållanden och hur försörjningstryggheten kan utvecklas under resan till fossilfrihet. Arbetet innehåller också att identifiera vilka åtgärder som kan stärka energisystemets robusthet och motståndskraft på kort och lång sikt.
Du kommer även att ta fram kunskapsunderlag, analyser och beslutsstöd till andra delar av myndigheten samt till Regeringskansliet. Rollen innebär nära samverkan med både interna och externa aktörer och kräver förmåga att omsätta komplex information till tydliga och användbara underlag. Vi jobbar både i en nationell och internationell kontext och resor i tjänsten kan därför förekomma. Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom naturvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap. Du har kunskap om energisystemet och ett stort intresse för samhällsfrågor, särskilt kopplat till energi, försörjningstrygghet och samhällsutveckling.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, samt goda datakunskaper i moderna IT-system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av analysarbete, genom arbetslivserfarenhet eller från din studietid. Det är också meriterande om du har erfarenhet av förtroendeuppdrag, praktik eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att driva eller samordna projekt och utvecklingsinsatser.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig med förmåga att analysera och bryta ned problem för att lösa komplexa frågor. Du är en god skribent och har förmåga att producera egna underlag med hög kvalitet och förstå och kondensera omfattande material. Du är prestigelös och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och vi värdesätter god samarbetsförmåga. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Enheten försörjningsberedskap, drivmedel och gas, arbetar utifrån energi, klimat- och försvarspolitiska beslut samt konkreta uppdrag från regeringen. Det innebär att enheten samarbetar både med andra delar av myndigheten och med andra aktörer. Hos oss får du jobba i ett team med bred kompetens och erfarenhet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 21 juni 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår webbplats, vänligen märk den med diarienummer 2026-007099. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Rebecka Bergholtz på telefon 016-544 22 45 eller Rekryteringskonsult från Poolia, Carin Wall, på telefon 072-988 90 07. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
