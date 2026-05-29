Ekonomiassistent omgående - interim 3 månader - Malmö
Standby Workteam AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-05-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Ekonomiassistent omgående - interim 3 månader - Malmö
Gillar du siffror och vill jobba med ett glatt gäng? Är du en glad, strukturerad och noggrann person som tycker om att både arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett växande och framgångsrikt företag? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu en Ekonomiassistent till ett vikariat med start omgående.
Som Ekonomiassistent kommer du i huvudsak att arbeta med leverantörsreskontra men också med andra löpande ekonomiuppgifter.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Leverantörsreskontra
In- och utbetalningar
Momsredovisning
Kontoavstämningar
Om dig:
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete. Du gillar siffror och är väl bekant med Excel. Meriterande med erfarenhet av Visma och Symbrio.
Du är en självständig, positiv och företagsam person som trivs där det händer mycket. Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på heltid som startar omgående och varar augusti ut. Placering i Malmö.
Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken nedan. För mer information om tjänsten kontakta Karin Dahlin, Standby Workteam, tel. 0733-76 39 88.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Standby Workteam AB Jobbnummer
9937670