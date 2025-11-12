Säljare Delikatess - Coop Stationsstaden
2025-11-12
Nu söker vi en Säljare till Delikatessen till Coop Stationsstaden. Vill du vara med och skapa områdets fräschaste, mest inspirerande och säljande delikatessdisk? Är ditt svar ja, då tycker vi att du ska söka!
Du som söker ska ha passion för mat och delar vår uppfattning om att upplägget är lika viktigt som smaken. Du kommer främst att arbeta med delikatess och vara med att skapa smörgåstårtor, efterrätter och andra godsaker.
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde i början av januari 2026, på 26 timmar per vecka. Provanställning tillämpas. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera - dag, kväll & helg.
Vi vill att du har branschvana och dokumenterad erfarenhet av arbete i kök eller delikatess samt brinner för uppgiften att utveckla vårt sortiment i delikatessen. Vi lägger stor vikt vid rätt attityd och viljan att utvecklas, att du brinner för kundmötet och älskar att sälja.
Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat, service och försäljning. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att hantera stressiga miljöer.
Att arbeta hos oss innebär stora utvecklingsmöjligheter. Om du står för viljan och förmågan, så står vi för möjligheten till en spännande och utvecklande framtid.
Charlotte Rosendahl
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
