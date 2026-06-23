Säljare butik inom mode 75%

Vi behöver utöka vårt team med en duktig, erfaren säljare! Vi söker dig som: Har minst 2 års erfarenhet som säljare i butik ( ett krav) Är genuint intresserad av mötet med människor och duktig på att ge hög service. Intresserad av kläder, färg och form. Klarar av ett högt tempo med "många bollar i luften". Trivs bra att arbeta i grupp och att ta instruktioner. Känsla och Smak är en butik vid Odenplan i Stockholm med många trogna kunder som gillar service och förslag. Vi säljer kläder från många varumärken i mellanprissegmentet. Välkommen med din ansökan! Tjänsten omfattar ca 30 timmar i veckan.