Säljare butik inom mode 75%

Känsla & Smak Mode i Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Vi behöver utöka vårt team med en duktig, erfaren säljare!
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som säljare i butik ( ett krav)
Är genuint intresserad av mötet med människor och duktig på att ge hög service.
Intresserad av kläder, färg och form.
Klarar av ett högt tempo med "många bollar i luften".
Trivs bra att arbeta i grupp och att ta instruktioner.
Känsla och Smak är en butik vid Odenplan i Stockholm med många trogna kunder som gillar service och förslag. Vi säljer kläder från många varumärken i mellanprissegmentet.
Välkommen med din ansökan! Tjänsten omfattar ca 30 timmar i veckan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
per mail
E-post: info@kanslaochsmak.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Känsla & Smak Mode i Stockholm AB (org.nr 556733-6242), http://kanslaochsmak.se
Karlbergsvägen 16 (visa karta)
113 27  STOCKHOLM

Jobbnummer
9975754

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