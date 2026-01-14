Säljare B2C
Ecokraft Sverige AB / Säljarjobb / Sollentuna Visa alla säljarjobb i Sollentuna
2026-01-14
ECOKRAFT letar nu efter en medarbetare inom försäljning till Stockholm.
Hos oss får du arbeta med marknadsledande, högkvalitativa produkter, i en ständigt utvecklande organisation och bransch. Vi välkomnar engagemang och eget driv. Här finns alltid möjligheter att utvecklas och ta nya karriärsteg.
Har du tidigare erfarenhet av försäljning och lockas av varierande arbetsdagar?
Dina arbetsuppgifter
Projektering och försäljning av solcellssystem och batterilagring.
Öka kunskapen och intresset för ECOKRAFT och våra produkter.
Organisera och genomföra säljfrämjande aktiviteter.
Dokumentera genomförda aktiviteter
Presentera produkterna genom att förklara funktioner, garantier, design och service.
Ge snabb respons och uppföljning på förfrågningar.
Representera ECOKRAFT på ett professionellt och ansvarsfullt sätt i all kommunikation med andra, både inom och utanför företaget.Kvalifikationer
Vi söker dig med grundläggande säljerfarenhet som brinner för försäljning, och som har erfarenheten och kreativiteten att självständigt hitta nya kunder och förädla befintliga kundrelationer. Våra säljare är proaktiva och hungriga som trivs med att arbeta i högt tempo, utstrålar energi och ser varje utmaning som en möjlighet.
Hos oss kommer du att ansvara för försäljning av marknadsledande, högkvalitativa solcellssystem och batterilagring.
Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor, eftersom tillsammans är en del av vår värdegrund. Att alltid vara professionella med kunden i fokus och att trivas i ständig utveckling - är de andra byggstenarna i vår värdegrund som du som person behöver gilla.Kvalifikationer
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska.
Giltigt B-körkort.
God datorvana samt kännedom om affärssystem och CRM-system.
Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor, eftersom tillsammans är en del av vår värdegrund. Att alltid vara professionella med kunden i fokus och att trivas i ständig utveckling, är de andra byggstenarna i vår värdegrund som du som person behöver gilla.
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Varierande arbetsdagar
Friskvårdsbidrag
Karriärsteg
Team-aktiviteter
Bli en del av ECOKRAFT
Är det dig vi söker som vår framtida medarbetare och kollega? Välkommen in med din ansökan! Vi undanbeder oss vänligt men bestämt från uppsökande kontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecokraft Sverige AB
(org.nr 556762-6691)
192 54 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Victoria Rosén victoria.rosen@ecokraft.se Jobbnummer
9683794