Säljare 80% Vikariat
MIO AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-09-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MIO AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlstad
, Ludvika
, Mariestad
eller i hela Sverige
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans med våra butiker leverera ett bättre resultat än föregående dag. Vi vet att stolta medarbetare som trivs med arbetet har stor betydelse för hur kunden upplever Mio. Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats.
För dig som älskar att vinna, påverka och skapa kundmöten i världsklass!
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov? Vi söker dig som älskar att sälja, som drivs av att överträffa mål, och som vet att det är kundmötet som gör skillnad.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en chans att växa, påverka och göra verklig skillnad varje dag.
Vi vet att stolta, engagerade medarbetare skapar kundupplevelser som sticker ut. Därför investerar vi i vår viktigaste resurs - våra människor. Med tydligt ledarskap, höga ambitioner och ett starkt lag i ryggen, bygger vi framtidens Mio.
Är det dig vi pratar om?
Du går igång på att slå säljbudgetar och sätta nya rekord - men också på att hjälpa kunden att hitta precis rätt lösning för sitt hem.
Du är en inspiratör och relationsbyggare, både i det snabba säljmötet och i långsiktiga kundrelationer.
Du har höga krav på dig själv och förstår att struktur, initiativtagande och samarbete är nycklarna till framgång.
Du ser varje ny kund som en möjlighet att glänsa - oavsett om det är i butiken, på telefon eller via mejl.
Om rollen - vad du kommer att göra
Som säljare på Mio är din huvudsakliga uppgift att:
Leverera kundmöten i världsklass - varje gång.
Arbeta målinriktat mot din egen säljbudget, samtidigt som du bidrar till teamets framgång.
Identifiera behov, erbjuda lösningar och driva avslut.
Säkerställa att butiken alltid är välfylld, inspirerande och ordningsam.
Ta ansvar för kommunikation med kunder via telefon och mejl.
Arbetstiderna är förlagda på både kvällar och helger.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där ambition, initiativ och prestation belönas.
En kultur som präglas av laganda, utvecklingsfokus och passion för både försäljning och inredning.
Möjligheten att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där du får vara med och påverka.
Ett starkt varumärke, ett tydligt koncept - och kollegor som vill framåt tillsammans.
Vill du bli en del av ett vinnande lag och ta nästa steg i din säljkarriär?
Då är det dags. Sök nu - vi intervjuar löpande!
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja som erbjuder möbler och inredning för alla hem, rum och stilar. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder att skapa hem som de kan trivas i och vara stolta över. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån ett gemensamt koncept. Entreprenörskapet är en stark drivkraft i företagets kultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Viktiga värdeord är kunskap, passion, laget och affärsmässighet. Visionen att inspirera våra kunder att förnya sina hem driver utvecklingen framåt. Ersättning
Lön enligt handels kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/221". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190) Arbetsplats
Mio Nacka Jobbnummer
9493121