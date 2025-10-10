Säljare 50% till Falun
Synoptik Sweden AB / Butikssäljarjobb / Falun Visa alla butikssäljarjobb i Falun
2025-10-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synoptik Sweden AB i Falun
, Borlänge
, Avesta
, Sandviken
, Mora
eller i hela Sverige
Brinner du för service och vill arbeta i en spännande bransch där du arbetar med en mix av både mode och ögonhälsa? Är kundrelationer något du värderar samtidigt som du själv får personlig och professionell utveckling? Nu söker vi på Synoptik en säljare till vår butik i Falun! Vill du arbeta på hela Sveriges folkoptiker där vi varit experter på optik sedan 1931? Sök då tjänsten redan idag!
På Synoptik brinner vi för att dela med oss av vårt kunnande och vår passion för optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever våra värderingar varje dag.
Som säljare på Synoptik erbjuder vi dig:
Utvecklingsmöjligheter inom en spännande bransch där du får en gedigen introduktion och personlig utvecklingsplan
Möjligheten att arbeta med långsiktiga kundrelationer bl.a. genom vårt glasögonabonnemang
Ett arbete i ett team som präglas av samarbete och försäljningsglädje
Kunskap kring optik, ögonhälsa samt bågförsäljning
Utbildningsmöjligheter genom Synoptik Akademin
Arbetet som säljare innefattar att ansvara för butikens dagliga drift, utföra vissa förmätningar som görs innan undersökningen samt utföra enklare justeringar av glasögon. En av dina primära arbetsuppgifter är självklart att hjälpa kunderna i butiken, bland annat vid val av båge.
Sök tjänsten redan idag!
Vi tror att du som söker är en driven säljare som brinner för service och mötet med kunden. Du har erfarenhet från serviceyrket, gärna från butik. Det är meriterande om du även har erfarenhet från optikbranschen, men det är inget krav. Precis som dina kollegor är du positiv, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. För att ge kunden bästa möjliga service tror vi att du även är lyhörd för kundens önskemål samtidigt som du vågar ta egna initiativ. Vi tror också att du är engagerad, handlingskraftig och agerar affärsmässigt i alla lägen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% där vi gärna ser att du påbörjar din introduktion och upplärning så snart som möjligt. Arbetstiden är förlagd under dagtid, kvällar och helger. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår regionchef Torbjörn Malmberg på 0767 670 415.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Följ oss gärna på sociala medier, vi finns på LinkedIn och Instagram Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904) Kontakt
Regionchef
Torbjörn Malmberg tma@synoptik.se Jobbnummer
9550888