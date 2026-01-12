Säljare
Etec Teknikutbildning AB / Säljarjobb / Oskarshamn Visa alla säljarjobb i Oskarshamn
2026-01-12
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etec Teknikutbildning AB i Oskarshamn
Säljare till Etec Teknikutbildning AB - Heltid
Etec Teknikutbildning AB söker en engagerad och resultatinriktad säljare för att stärka vårt team inom företagsutbildningar. Vi erbjuder tekniska utbildningar för företag inom bland annat automation, el, industri - och vi växer!
Etec Teknikutbildning AB är en etablerad utbildningsanordnare inom tekniska yrken. Vi erbjuder företagsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar (YH), nationell yrkesutbildning samt gymnasial utbildning inom elteknik och automation. Genom modern teknik, bra pedagogik och ett hållbart förhållningssätt samt ett nära samarbete med näringslivet säkerställer vi att både företag och studerande får den kompetens som krävs för att möta dagens och framtidens teknikutmaningar.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att utveckla och driva försäljningen av våra öppna och företagsanpassade utbildningar. Du får stort ansvar och möjlighet att påverka både försäljningsstrategi och kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Aktivt säljarbete mot nya och befintliga kunder
Kartlägga behov och skräddarsy utbildningslösningar
Boka och genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt
Ta fram offerter och följa upp affärer
Samverka med utbildningsledare, administratörer och övriga kollegor för att säkerställa kundnöjdhet
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning (meriterande med erfarenhet från utbildnings- eller teknikbranschen)
Är självgående och trivs med att ta eget ansvar
Är kommunikativ och van vid att bygga relationer
Har en god förmåga att identifiera kunders behov
Behärskar svenska i tal och skrift, och gärna även engelska
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande tjänst i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla vår försäljningsprocess
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Fast heltidstjänst med fast lön
Placering
Tjänsten utgår från vårt kontor/utbildningscenter i Oskarshamn, men innefattar även resor till kunder.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobbansokan@etecteknikutbildning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etec Teknikutbildning AB
(org.nr 556221-6027)
Förrådsgatan 8 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9679833