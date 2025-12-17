Säljare
Brinner du för att skapa nya affärsmöjligheter? Har du erfarenhet av försäljning och vill arbeta i ett stabilt och växande bolag med stark framtidstro? Då kan detta vara din nästa karriärmöjlighet - Läs mer och ansök redan idag!
CWS Sweden AB fortsätter sin tillväxtresa och söker nu affärsdrivna säljare till våra kontor i Göteborg. Hos oss får du en central roll där du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till etablerad kund.
I rollen kommer du att arbeta med:
Ansvar för nykundsbearbetning och driva hela säljprocessen från prospekt till etablerad kund
Uppstart av nya B2B-kunder i samarbete med Customer Care
Upprätta kunddokumentation för överlämning internt
Följa upp mål, analysera resultat och arbeta med ständiga förbättringar
Kundcasehantering och uppföljning i Salesforce.
Rapportering och hantering av interna avvikelser, förbättringsförslag i SVA Smart Process
Tillse att arbetsmiljö, lagar och myndighetskrav efterlevs.
Bidra till utvecklings- och förändringsarbete.
Vi söker dig som är resultatinriktad, relationsskapande och motiveras av att skapa nya affärer. Du har god förståelse för försäljningsprocessen och trivs i en roll med fokus på nykundsförsäljning.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av försäljning/- förhandling med kunder.
Förmåga att skapa, bibehålla och utveckla starka affärsrelationer
Goda kunskaper i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
CWS erbjuder dig:
Ett starkt varumärke med goda karriärmöjligheter
En positiv och familjär företagskultur med engagerade kollegor
En stabil arbetsgivare med tydligt fokus på hållbarhet och framtid
Frihet under ansvar med stöd från kollegor och chefer
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar CWS med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om CWS:
CWS arbetar för att skapa en hälsosammare och säkrare framtid. Det är vår vision och en som vi är engagerade i att uppnå dagligen. Vi sätter nya standards med hållbara innovationer: Begreppen återvinning och uthyrning har alltid varit kärnan i vår affärsmodell. Våra systemlösningar med ett helhetstänk kommer att bidra till förbättrad hälsa, säkerhet och skydd i framtiden. För dig, din personal och dina kunder. Varje dag. Ersättning
