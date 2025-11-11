Säljare - Simulation/Utbildning
2025-11-11
Welcome to Our World of Simulation
Tenstar Simulation har en vision att förändra världen. Vi utvecklar och säljer simulator-baserade utbildningsverktyg för skolor och utbildningsföretag. Genom att göra detta bidrar vi till en mer effektiv, säker och grön träningsmiljö för framtidens fordons- och maskinförare. Med heltäckande övningsprogram kombinerat med professionell hårdvara och verklighetstrogen grafik, tränar användaren i realistiska virtuella träningsmiljöer för lantbruk, anläggning, transport, trafik och skog. Vi är ett snabbväxande och innovativt företag med huvudkontor i Tanumshede i norra Bohuslän.
Vi har en företagskultur där våra medarbetare bidrar till utveckling genom ett starkt personligt driv och ett lösningsorienterad och självständigt arbetssätt. Ödmjukhet och ett gott samarbetsklimat präglar vårt sätt att arbeta.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som säljare hos Tenstar Simulation är du ofta den första personen våra kunder möter - och därmed ett viktigt ansikte utåt för företaget. I denna roll ansvarar du för hela försäljningsprocessen - från första kontakt till avslut. Du utgår från din hemort och har din främsta kundbas i mellersta Sverige.
Det här är ett jobb för dig som gillar att ta initiativ, trivs med att vara ute bland människor och samtidigt uppskattar att arbeta strukturerat med säljprocessen.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp kundmöten, både digitalt och på plats.
Förstå kundernas behov, erbjuda rätt lösningar samt ROI-analyser.
Dokumentera ditt arbete i vårt CRM-system.
Delta på mässor och event.
Du uppskattar att träffa kunder och spenderar ungefär hälften av arbetstiden på resande fot.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av försäljning, företrädesvis inom B2B-miljö.
Affärserfarenhet inom tekniska produkter/tjänster.
Förmåga att självständigt planera och genomföra produktdemonstrationer och möten med nya och gamla kunder.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Bakgrund från ett eller flera av de segment som rollen avser; anläggning, skogsbruk, lantbruk.
Erfarenhet som lärare/förare inom fordon- eller maskinförarutbildning.
Erfarenhet av offentlig upphandling.Dina personliga egenskaper
Du har ett starkt driv och en vilja att utvecklas i ett snabbväxande företag. Du tycker om att arbeta resultatinriktat med stort fokus på att göra skillnad hos slutkunden.
Övrig information:
Placering: Remote
Start: Tillträde enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, vi tillämpar provanställning 6 månader
Förmåner: Vi har kollektivavtal med Unionen, erbjuder maxat friskvårdsbidrag för din hälsa och en privat sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb hjälp när du behöver den.
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om tjänsten kontakta magnus.thibblin@tenstarsimulation.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenstar Simulation AB
(org.nr 556786-5570), https://tenstarsimulation.com/sv/
Storemyrsvägen 2 (visa karta
)
457 31 TANUMSHEDE Kontakt
Magnus Thibblin magnus.thibblin@tenstarsimulation.com Jobbnummer
9599661