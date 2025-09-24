Säljare - ingen erfarenhet krävs
Devi Recruit AB / Säljarjobb / Arboga Visa alla säljarjobb i Arboga
2025-09-24
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devi Recruit AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Devi fortsätter växa och söker nu fler drivna säljare som vill påbörja sin säljkarriär. Vi är på jakt efter dig som är utåtriktad, älskar att träffa människor och som trivs med att arbeta i ett högt tempo.
I din roll som säljare hos oss får du möjlighet att representera några av Sveriges största varumärken inom telekom. Detta gör du genom personliga kundmöten face2face.
Du kommer tillhöra ett större sälj-team där du arbetar mot en individuell budget samt en större produktionsbudget. Ditt syfte är att skapa kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder. Du som säljare hos oss ansvarar själv över hela försäljningsprocessen, från första kontakt till offerthantering och avslut.
Devi erbjuder dig:
En gedigen säljutbildning med fokus på personlig utveckling samt coaching.
Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan.
En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.
Garantilön + höga provisioner
En familjär företagskultur med stark teamkänsla.
Devi söker dig som:
Vill utvecklas, på ett personligt- och professionellt plan.
Älskar att resa och upptäcka nya platser
Är utåtriktad, med en stark tävlingsinstinkt.
Gillar att arbeta mot tydligt uppsatta mål.
Är bekväm med att kontakta nya människor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devi Recruit AB
(org.nr 556916-6662), http://devigroup.se Arbetsplats
Devi Kontakt
Avin avin@devigroup.se 0723371277 Jobbnummer
9523769