Säljare - Fastighetstjänster

Hemmapartner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-24


Säljjobb med utbildning från dag 1! - Fast bonus + provision utan tak (snitt 35.000 kr/mån)
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, får bra betalt och arbetar med ett peppande team? Vi söker nu nya säljare med start omgående - Du behöver ingen tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder:

Utbildning

Garantibonus + provision utan tak

Tydlig karriärtrappa

Bra stämning och stark lagkänsla

Möjlighet till tjänstebil

Arbetsuppgifter:
Som säljare hos oss besöker du dina kunder i deras hemmiljö och erbjuder våra efterfrågade ventilationstjänster, exempelvis:

Rengöring av ventilation

Service som bidrar till bättre inomhusklimat

Du fokuserar på det du är bäst på: kundmöte, behovsanalys och affär. Du arbetar självständigt ute hos kund, men du har alltid teamet och coacher i ryggen.
Praktisk info:

Arbetstider: Mån - Fre kl 12.00 - 21.00 (inga tidiga morgnar!)

Start: Omgående - Utbildning direkt!

REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6955652-1859699".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemmapartner AB (org.nr 559430-2753), https://hemmapartner.teamtailor.com
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemmapartner

Jobbnummer
9761679

